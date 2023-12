Maroc: Dubaï - Une rencontre organisée à l'initiative de l'ANDZOA recommande la création d'une alliance internationale pour accompagner les développement des oasis

Dubaï — Une rencontre sur les oasis durables, organisée, samedi en marge de la COP 28 à Dubaï, à l'initiative de l'Agence nationale pour le développement des zones oasiennes et de l'arganier (ANDZOA), a recommandé la création d'une alliance internationale pour accompagner un développement durable des oasis et faire face aux effets du changement climatique.

Tenue en collaboration avec l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO), cette rencontre axée sur la gouvernance de l'"initiative oasis durables", a été l'occasion de souligner le rôle de cette alliance dans le renforcement et la promotion de la recherche pluridisciplinaire et l'échange des connaissances autour des oasis.

La rencontre, à laquelle ont pris part l'Agence pour le développement agricole (ADA), la Fondation Mohammed VI pour la protection de l'environnement, le Centre international de recherche agricole dans les zones arides (ICARDA), ainsi que des représentants des organisations non gouvernementales, a mis également l'accent sur le rôle de cette alliance en matière de mobilisation des financements destinés à la recherche et au développement durable des oasis.

Les participants à cette rencontre ont recommandé aussi la création d'une instance internationale qui rassemble au sein d'une assemblée générale les membres des organismes gouvernementaux et non gouvernementaux, des organisations internationales et toutes les parties concernées par les oasis, et qui soit dotée d'un conseil d'administration, de groupes de travail et d'un secrétariat général en vue de veiller au fonctionnement de l'alliance.

Ils ont en outre souligné l'importance des recommandations de l'atelier scientifique sur l'"initiative oasis durables", tenu les 19 et 20 septembre 2023 à Rabat, tout en exprimant leur plein appui à cette initiative qui porte sur trois domaines d'intervention: la reconnaissance, la préservation et le développement.

La rencontre a par ailleurs passé en revue les efforts entrepris pour promouvoir l'initiative "oasis durables", lancée lors de la COP22 à Marrakech.