Comores: La Cour suprême publie la liste définitive des candidats pour la présidentielle

Ils étaient onze, ils ne sont plus que six à pouvoir briguer la présidence de l'Union des Comores le 14 janvier prochain. Samedi, la Cour suprême a publié la liste définitive de l'élection présidentielle et de celles des gouverneurs des îles. Parmi les six candidats retenus figurent l'actuel chef de l'État, Azali Assoumani, Bourhane Hamidou, ancien président de l'Assemblée nationale ou encore Mouigni Baraka Saïd Soilihi, ex-gouverneur de la Grande Comores. Côté rejet, deux candidats issus de la diaspora à qui on a notamment reproché de ne pas avoir séjourné au pays de manière permanente durant les douze derniers mois comme exigé par la loi.

Achmet Saïd Mohamed, candidat à la présidentielle et leader du Mouvement Hury, en exil depuis 2019, regrette la loi et la décision de la Cour suprême qui en découle. « On parle de douze mois, mais la loi dont on parle a été promulguée le 8 mars 2023. Il n'y a donc pas douze mois entre le moment où elle a été promulguée et le moment où il y a l'élection. Ce qui est en question ici, c'est l'élimination d'une candidature qui pose problème et qui risque de mobiliser le maximum la jeunesse. »

Au niveau des gouverneurs sur l'île d'Anjouan, Mohamed Soilihy, candidat du Juwa, parti de l'ancien président Sambi et principale force d'opposition, a été rejeté en raison d'une prétendue condamnation. Pour son avocat Me Fahmi Saïd Ibrahim l'exclusion de son client n'est pas justifiée. « Nous avons versé à la Cour suprême le vrai arrêt et l'ordonnance de renvoi qui prouvent pertinemment que mon client n'a jamais fait l'objet d'une condamnation. Alors cette décision, très sincèrement nous perturbe parce qu'elle risque de porter atteinte à l'image de la Cour suprême et de la suite à venir notamment sur ses décisions à venir. Nous sommes vraiment attristés. »

La publication de la liste définitive par la Cour suprême n'offre aucun recours aux candidats qui n'ont pas été retenus pour entrer dans la course électorale.