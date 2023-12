Sénégal: Dakar et Londres signent un traité de coopération militaire historique

Dakar — Le Sénégal et le Royaume-Uni ont déclaré dans un communiqué conjoint parvenu mercredi à l'APS avoir créé une commission militaire mixte et signé un traité de coopération de défense et de sécurité, le premier de l'histoire des relations sénégalo-britanniques.

"Le Royaume-Uni et le Sénégal renforcent leurs liens en matière de défense et sécurité, avec la signature historique du [...] traité de coopération militaire entre les deux nations", affirment les deux parties.

Elles ont mis sur pied, sur la base de l'accord en question, une commission militaire mixte.

Cette initiative "permettra aux deux pays de planifier, d'organiser et de coordonner [des] actions de coopération, d'examiner de nouveaux axes de coopération".

Le traité a été signé par le ministre sénégalais des Forces armées, El Hadji Omar Youm, et son homologue britannique, James Heappey.

Les deux ministres ont exprimé "leur satisfaction quant à l'excellence" des relations sénégalo-britanniques.

De même ont-ils "souligné l'importance du dialogue pour garantir la stabilité internationale et régionale".

El Hadji Omar Youm et James Heappey ont "réaffirmé leur détermination à approfondir ce partenariat fondé sur les principes de respect mutuel, de souveraineté, d'indépendance et d'intégrité territoriale des deux États".

Sur la base du traité signé, "le Royaume-Uni et le Sénégal vont oeuvrer ensemble pour renforcer la sécurité et la stabilité régionales, combattre la criminalité organisée et le trafic de drogue dans le golfe de Guinée, et lutter contre l'instabilité et le terrorisme dans le Sahel", lit-on dans le communiqué.

Après avoir signé l'accord à Dakar, M. Heappey a été reçu en audience par le président sénégalais, Macky Sall, selon la même source.

"Les échanges ont porté sur les perspectives de coopération sécuritaire et ont permis de consolider et de faire progresser le partenariat bilatéral entre le Royaume-Uni et le Sénégal", poursuit-elle.