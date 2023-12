Sénégal: Coopération - Le Royaume-Uni et le Sénégal signent un traité militaire pionnier

Dans une cérémonie historique à Dakar, le Royaume-Uni et le Sénégal ont consolidé leurs liens en matière de défense et de sécurité, avec la signature du tout premier traité de coopération militaire entre ces deux nations. L'accord a été formellement conclu par James Heappy, ministre britannique des Forces armées, et son homologue sénégalais Oumar Youm.

Les deux hommes ont exprimé leur satisfaction envers l'excellence de cette coopération militaire, soulignant l'importance du dialogue pour maintenir la stabilité tant au niveau international que régional. Ils ont réitéré leur engagement à approfondir ce partenariat ancré dans les principes du respect mutuel de la souveraineté, de l'indépendance et de l'intégrité territoriale de leurs nations respectives.

Cet accord consacre ainsi une collaboration militaire fructueuse, mise en lumière récemment par la visite du navire « HMS Trent » en octobre dernier.

L'établissement de la commission militaire mixte ouvre la voie à la planification, à l'organisation et à la coordination conjointes des actions de coopération, tout en explorant de nouvelles perspectives de partenariat. Unissant leurs forces, le Royaume-Uni et le Sénégal s'engagent résolument à renforcer la sécurité et la stabilité régionale, à combattre la criminalité organisée et le trafic de drogues dans le Golfe de Guinée, et à lutter contre l'instabilité et le terrorisme dans la région du Sahel.

Dans la foulée de cet accord, le ministre Heappey a été reçu en audience par le chef de l'État Macky Sall. Leurs échanges ont mis en lumière les perspectives prometteuses de coopération sécuritaire, de consolider et de faire progresser davantage le partenariat bilatéral entre le Royaume-Uni et le Sénégal vers de nouveaux horizons.