Madagascar: Salon du chocolat vertueux - Les produits bio de Madagascar pris d'assaut par les visiteurs

La filière cacao fait partie des produits phares faisant l'identité économique de Madagascar sur le plan international.

Ce constitue même un moyen de faire connaître la Grande île dans le monde. A titre d'illustration, le pays a été représenté au salon du chocolat vertueux, dans sa première édition. Organisé tout récemment par l'entreprise haute-savoyarde « Les Chocolats de Camayos », cet événement s'est tenu à Chainaz-les-Frasses dans la région Haute Savoie en France. Les relations entre les transformateurs, les revendeurs en France et en Europe ainsi que les producteurs dans les pays en développement, y ont été mis en exergue. Lors de cette première édition, Sénégal a été sélectionné comme étant un pays invité d'honneur.

En revanche, les produits bio de Madagascar ont été pris d'assaut par les visiteurs. « Il s'agit notamment du thé à infusion à base d'écorce de cacao de la Grande île produite par l'école de la chocolaterie Edenia. Les visiteurs s'intéressent notamment des vertus de ce produit. Plus de 50% des personnes ayant fait des dégustations pour la première fois, ont passé des commandes. Ce thé à infusion a ainsi été pris d'assaut d'autant plus que cela correspond au besoin des consommateurs en cette période d'hiver en France », a expliqué Achille Rajerison, directeur et fondateur de cet établissement de formation, ayant participé à ce salon du chocolat vertueux en France.

%

Ouverture à l'international

Et lui de rajouter que les vertus de ce produit sont nombreuses pour ne citer que l'élimination du mauvais cholestérol dans le sang. « Notre objectif principal est de promouvoir la filière cacao tout en soutenant les artisans chocolatiers et les planteurs de cacaoyers, qui constituent les principaux fournisseurs de cacao fin faisant la réputation de Madagascar à l'échelle internationale. Notre établissement a pu former près de 200 artisans chocolatiers tout en accueillant des étrangers. Notre vision est de s'ouvrir à l'international étant donné que la Grande île dispose de tous les atouts pour ne citer que les matières premières, soit le cacao fin, quand on parle de cette filière à haute valeur ajoutée.

Il est temps que les étrangers viennent directement dans notre pays pour s'enquérir les connaissances autour de la fabrication du chocolat à partir de l'exploitation des fèves de cacao. Raison pour laquelle, nous avons participé à deux autres salons qui mettent en valeur le chocolat en France, sans oublier nos interventions dans des journées chocolatées », a-t-il fait savoir.

Concept « Bean to Bar »

En revenant sur le salon du chocolat vertueux, les deux co-fondateurs de cet événement autour du monde du cacao, à savoir Fabrice Petitgenet et Lionel Berthet, ont mis en valeur les gourmandises artisanales à cette occasion. Des artisans chocolatiers y ont présenté leurs produits tout en proposant des dégustations, et ce, suivi des conférences et ateliers. « Nous sommes satisfaits d'avoir participé à cet événement étant donné que nous avons tous un point commun.

Il s'agit de la promotion du concept « Bean to Bar » qui signifie littéralement de la fève à la tablette », tient à préciser Achille Rajerison. C'est un processus de fabrication en très petite quantité servant à ajuster et personnaliser au maximum les saveurs du chocolat tout en établissant des profils aromatiques diversifiés. Les artisans chocolatiers sont ainsi en mesure d'exploiter les fèves de cacao en vue de produire un chocolat de couverture qui sera transformé pour la fabrication du chocolat. Des séances de démonstration ont eu lieu dans le cadre de ce salon.