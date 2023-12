Afrique de l'Ouest: Sommet de la Cédéao à Abuja- Ouattara, Tallon et Macky absents…

Les chefs d’État et de gouvernement de la Cédéao se retrouvent dimanche 10 décembre lors du sommet de l’instance. Sur les chefs d’Etats attendus, Alassane Ouattara de la Côte d’Ivoire, Patrice Tallon du Benin et Macky Sall du Sénégal, considérés comme l’aile dure et des poids lourds de l’Uémoa et de la Cédéao manquent à l’appel. Rapporte le correspondant de France 24. Ainsi, Bola Tinubu du Nigeria se retrouve présentiel avec Faure Eyadema du Togo, entre autres. Les autres Chefs d’Etats absents pouvant certainement participer aux travaux par visioconférence.

Parmi les sujets à l’ordre du jour, figurent les transitions en cours au Mali, au Burkina et en Guinée - les trois pays membres suspendus de l’organe, mais il sera aussi largement question du Niger. Le pays est sous le coup de sanctions et le président renversé Mohamed Bazoum est toujours détenu. Un important volet économique devrait être également évoqué. Lorsqu’il est arrivé dans le hall d’un hôtel d’Abuja, le président togolais Faure Gnassingbé s’est dirigé vers l’ascenseur.

Depuis le coup d’État, le Niger fait face à des sanctions de la Cédéao, et le général Tiani espère obtenir le soutien du président togolais pour faciliter les discussions avec les pays ouest-africains et la communauté internationale. Les militaires nigériens ont récemment décidé de se passer de l’aide militaire française et européenne, cherchant maintenant un partenariat avec la Russie.

Par ailleurs, la visite de travail de Tiani chez Eyadema a posé la marque d’une coopération économique entre le Togo et le Niger. Avec son entretien avec Faure Gnassingbé pour discuter des relations bilatérales et des possibles moyens de renforcer la coopération. Surtout sur le plan économique, le Togo avec le port de Lomé pourrait servir d’ouverture naturelle sur la mer pour Niamey, surtout que les rapports avec le voisin béninois ne sont pas au beau fixe.

Le Togo, entretenant de bonnes relations avec le Niger, le Mali et le Burkina Faso, tous ayant récemment connu des changements de régime, pourrait jouer un rôle clé dans le processus diplomatique et économique pour la stabilité de la région.