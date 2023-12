Maroc: Biodiversité - L'IMIS publie un policy paper autour du 'nouveau carbone'

Rabat — L'Institut Marocain d'Intelligence Stratégique (IMIS) a publié, lundi, un policy paper intitulé "Biodiversité : pourquoi le secteur privé marocain doit miser sur le nouveau carbone".

Élaboré par Lamia El Bouanani, avec la participation du Président de l'IMIS, Abdelmalek Alaoui, et du Directeur de la Recherche au sein du même institut, Professeur Ahmed Azirar, ce document est une invitation à la réflexion et au changement de paradigme sur le rapport des acteurs économiques à la nature, face aux risques accrus de perte de biodiversité auxquels le Royaume est confronté, indique l'IMIS dans un communiqué.

"Alors que le monde a les yeux rivés sur la COP28, cette analyse vise à faire la lumière sur la crise de biodiversité qui ne reçoit pas autant d'attention que le changement climatique, ou qui lorsqu'elle en reçoit, est encore figée dans le vieux paradigme des dons philanthropiques destinés à protéger les aires naturelles et les espèces en voie d'extinction", précise la même source.

Dans ce sillage, les experts de l'IMIS proposent des grilles de lecture et des pistes d'actions concrètes pour permettre une appropriation du sujet par les entreprises ainsi qu'un engagement du secteur privé.

Au Maroc, comme ailleurs, si les entreprises ne peuvent plus faire l'économie de la question de la durabilité, de leur mode de production et de consommation et de leur contribution à la réduction des gaz à effet de serre, elles ne peuvent pas non plus ignorer les limites posées par la disponibilité des ressources naturelles et hydriques, qui impactent leurs structures de coûts et la durabilité de leurs chaînes d'approvisionnement.

%

Et de noter que pour donner au secteur privé sa place dans les efforts de conservation des politiques nationales, l'étude préconise "une démarche biodiversité" afin d'assurer la croissance et la viabilité des entreprises dans un monde aux "ressources limitées".

Les auteurs de ce document appellent le secteur privé, acteur incontournable dans la conservation de la biodiversité, à jouer un rôle clé dans la transition bas carbone du Royaume, ainsi que dans son nouveau modèle de croissance, en se positionnant non comme un usager passif, mais comme un acteur proactif à part entière pour permettre un changement transformateur.