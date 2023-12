Afrique de l'Ouest: Les Béninois s'attendent à plus d'actions climatiques de la part des différents acteurs

communiqué de presse

L'écrasante majorité des citoyens conscients des changements climatiques disent qu'elles leur empirent la vie.

Key findings

La majorité (55%) des Béninois pensent que les sécheresses sont devenues plus graves dans leur région ces 10 dernières années. Le tiers (33%) en disent autant sur les inondations.

Près de six Béninois sur 10 (57%) disent avoir déjà entendu parler des changements climatiques.

Parmi ceux qui sont informés des changements climatiques : o Une forte majorité (85%) de répondants disent que le phénomène leur empire la vie. o Plus de huit sur 10 (83%) pensent que les citoyens peuvent contribuer à réduire les effets des changements climatiques et que le gouvernement doit agir dès maintenant pour les limiter, même si c'est aux dépens de l'économie. o De larges majorités s'attendent à « beaucoup plus » d'actions de la part du gouvernement (87%), des pays développés (82%), du commerce et de l'industrie (80%), ainsi que des citoyens ordinaires (61%) pour limiter les changements climatiques.

La performance du gouvernement dans la résolution du problème des changements climatiques divise l'opinion béninoise : 49% d'entre eux en sont satisfaits tandis que 48% ne le sont pas.

Les changements climatiques sont une préoccupation majeure dont les conséquences affectent le monde entier. D'après la Banque Africaine de Développement (2023), les changements climatiques impactent négativement le bien-être des populations en modifiant l'ampleur des faits naturels tels que la sécheresse, l'inondation, le déclin de la biodiversité et les fontes de glace polaire, pour ne citer que ceux-ci. En Afrique, ce phénomène a un effet dévastateur en faisant baisser le rendement de l'agriculture, l'activité principale des Africains pour assurer leur développement économique, sociale et humain (Yegbemey et al., 2014).

%

Le Bénin n'échappe pas à cette réalité. Il est compté parmi les pays les plus vulnérables aux changements climatiques et subit les conséquences telles que l'augmentation des températures, l'accentuation de la sécheresse et des inondations, les variations pluviométriques et autres (Programme des Nations Unies pour le Développement, 2019). Ces dernières années, de graves sécheresses ont perturbé son rendement agricole (CommodAfrica, 2022).

Face à cette problématique, le gouvernement béninois a mis en place des politiques, stratégies, plans et programmes pour réduire les effets dus aux changements climatiques et établir des mécanismes d'adaptation. Un Plan National d'Adaptation aux Changements Climatiques a été rédigé, et les approches d'atténuation des changements climatiques fondées sur les écosystèmes, telles que la protection des forêts naturelles et la gestion durable des forêts, sont également mises en oeuvre (République du Bénin, 2022).

Cette dépêche rend compte du module d'enquête spécial inclus dans le questionnaire Afrobarometer Round 9 pour explorer les expériences et les perceptions des Béninois sur les changements climatiques.

D'après les résultats, la majorité des citoyens béninois estiment que les sécheresses sont devenues plus sévères dans leur région ces 10 dernières années, et disent être conscients de la problématique des changements climatiques.

Parmi ceux qui sont au courant du concept, la majorité des répondants estiment que ces bouleversements climatiques empirent leur vie au quotidien, que les citoyens ordinaires peuvent contribuer à réduire les effets des changements climatiques et que le gouvernement doit entamer des actions immédiates pour les limiter, même si cela peut entrainer des pertes économiques.

De fortes majorités veulent beaucoup plus d'actions de la part du gouvernement, des pays développés, du commerce et de l'industrie, ainsi que des citoyens ordinaires dans cette lutte pour limiter les dégâts causés par les changements climatiques.

Justine Gbaguidi Justine Gbaguidi est assistante de recherche à Innovante Recherche en Economie et Gouvernance, le partenaire national d'Afrobarometer au Bénin.

Comlan Herman Bossou Comlan Herman Bossou est chercheur associé à Innovante Recherche en Economie et Gouvernance.