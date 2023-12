Afrique: COP28 - Un nouveau rapport cite le changement climatique comme menace supplémentaire pour transformer les systèmes alimentaires

L'Afrique étant le seul continent où l'expansion des terres cultivées reste encore possible, cette situation continue d'attirer plusieurs investisseurs, contribuant par conséquent à la fragilité des systèmes alimentaires, à la santé et au bien-être de sa population face au changement climatique, alerte le Fonds mondial pour la nature (WWF) dans un nouveau rapport.

Selon les experts, les systèmes alimentaires concernent la production, la nutrition, les routes et autres infrastructures, les marchés et le commerce. Il s'agit de relier les agriculteurs aux marchés, de favoriser l'éducation et l'agro-industrie qui consistent à encourager les petits agriculteurs à devenir des micro-entrepreneurs.

Le document d'analyse rendu public en marge de la Conférence des Nations Unies sur les changements climatiques, la COP 28, qui se tient à Dubaï, aux Emirats arabes unis, souligne que la façon dont la nourriture est produite, distribuée et consommée en Afrique est souvent en contradiction avec les efforts visant à préserver les ressources naturelles dont dépendent essentiellement les populations et la faune.

Pénurie des terres arables

En Afrique comme ailleurs dans le monde, note le rapport la consommation croissante par les Africains de produits locaux stimulera le rendement des terres agricoles, ce qui pose des défis aux efforts actuels visant la protection de l'environnement et la lutte contre le changement climatique.

Dans la plupart des régions en Afrique, selon les experts il y a une pénurie de terres agricoles appropriées, une grande partie de la jeunesse a du mal à accéder aux terres arables, et certains d'entre eux choisissent d'empiéter sur les forêts, les zones humides ou d'autres habitats naturels et aires protégées. "La pénurie de terres a été identifiée comme un facteur important de l'expansion des terres agricoles sur le continent", souligne l'ONG dans ce document de 86 pages.

Par ailleurs, l'émergence d'exploitations agricoles de taille moyenne, souvent détenues par des personnes plus fortunées en Afrique, a été identifiée comme l'un des facteurs contribuant à la déforestation à grande échelle.

Pour mieux transformer les systèmes alimentaires en Afrique, il y a un besoin pressant de réduire les importations de la nourriture et mettre en place des mécanismes visant la promotion d'une autosuffisance alimentaire pour les pays, selon toujours le rapport.

Les estimations officielles montrent que la facture des importations alimentaires pour l'Afrique reste très élevée avec une allocation de plus de 60 milliards de dollars par an. Les données publiées dans le rapport montrent que les petits agriculteurs qui produisent 80 % des aliments consommés par la population africaine souffrent également de malnutrition et d'insécurité alimentaire.

A travers l'Afrique, d'après les estimations du Fonds mondial pour la nature (WWF) la transformation du système alimentaire n'avance pas comme elle le devrait, alors que le climat connaît de profonds dérèglements à travers le continent. « Les initiatives en cours pour renforcer la résilience des systèmes alimentaires aux chocs climatiques sont prometteuses, mais pas convaincantes », souligne le rapport d'analyse.

Défis énormes pour améliorer la sécurité alimentaire

L'expansion des terres cultivées a été identifiée comme principale cause de la déforestation en Afrique.

Par rapport avec d'autres pays en développement, les experts affirment que l'agriculture de subsistance en Afrique reste la deuxième cause de déforestation la plus importante, après l'agriculture commerciale au cours des deux dernières décennies.

Les experts affirment que les progrès dans la réalisation des objectifs fixés pour améliorer la sécurité alimentaire et éliminer la malnutrition en Afrique restent d'une lenteur inacceptable.

L'Afrique subsaharienne est la seule région du monde où le nombre d'enfants souffrant d'un retard de croissance continue d'augmenter (….) bien que la prévalence du retard de croissance soit en baisse, elle ne diminue que très lentement, note le rapport publié en marge de la COP28.