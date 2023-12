Afrique: Les droits de l'homme ont 75 ans

La jeunesse africaine redéfinit les droits de l'homme sur le continent

Aujourd'hui, 10 décembre, le monde célèbre le 75e anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme (DUDH). Cet anniversaire démontre la pertinence de la Déclaration dans le monde d'aujourd'hui, notamment en ce qui concerne des questions telles que le changement climatique et la fracture numérique. Les activités de l'anniversaire incluent les perspectives des jeunes du monde entier, à travers le travail d'un groupe consultatif de 12 jeunes activistes, sélectionnés pour la diversité et l'impact de leurs initiatives en matière de droits de l'homme au niveau local.

Ensemble, ils ont travaillé sur la Déclaration Jeunesse Droits de l'Homme 75, qui reflète les points de vue des jeunes sur l'avenir des droits de l'homme. Un événement de haut niveau organisé à Genève les 11 et 12 décembre mettra en lumière leur travail.

Offrir à la jeunesse africaine une plateforme digne de ce nom

Parmi les 12 jeunes, on trouve Racheal Kalinaki (Ouganda), Roger Kodzo Klomegah (Togo) et Courteney Mukoyi (Zimbabwe). Lors d'entretiens avec Afrique Renouveau, les trois ont parlé de leurs expériences en matière de droits de l'homme et des défis qu'ils ont relevés. Ils ont exprimé leur fierté de représenter les points de vue de leurs pairs sur le continent dans le cadre de l'effort mondial visant visant à actualiser la Déclaration universelle des droits de l'homme. Une chose que j'ai apprise de cette expérience est que nous devons inclure les jeunes dans tout ce que nous essayons de faire.Courteney Mukoyi (Zimbabwe) "Une chose que j'ai apprise de cette expérience est que nous devons inclure les jeunes dans tout ce que nous essayons de faire", a déclaré M. Courteney, en évoquant les efforts qu'il a déployés pour faire progresser les droits politiques au Zimbabwe.

Il est le fondateur et le directeur de Justice Code Foundation.. "Nous sommes jeunes", a-t-il ajouté. "Nous savons ce que cela signifie de ne pas pouvoir s'exprimer sur les plateformes qui comptent". Pour Racheal, son expérience au sein du groupe consultatif a été positive. "J'ai l'impression que ma voix est entendue", a-t-elle déclaré. Elle est représentante des jeunes au conseil d'administration de l'association Integrated Disabled Women Activities. "Représenter les problèmes des personnes handicapées au niveau local, les porter directement devant les Nations Unies" a été "l'accomplissement d'un rêve", a-t-elle déclaré. Représenter les problèmes des personnes handicapées au niveau local, les porter directement devant les Nations Unies" a été "l'accomplissement d'un rêve.Rachael Kalinaki (Ouganda) D'un point de vue historique, les contributions des jeunes Africains à la DUDH et leur participation à la célébration de son anniversaire représentent des étapes importantes dans le parcours des droits de l'homme.

Intégrer le point de vue des jeunes

Il y a 75 ans, lorsque l'Assemblée générale des Nations Unies adoptait la DUDH, la majeure partie de l'Afrique était sous domination coloniale, avec une représentation africaine limitée au sein des Nations Unies. Depuis lors, les pays du continent sont devenus des États souverains, inspirés par les idéaux de la DUDH. De même, les organisations de la société civile se sont battues pour l'égalité et la dignité, introduisant la représentation démocratique dans les affaires publiques.

La Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, par exemple, reflète une vision africaine des droits de l'homme. "nous devons travailler sur les conflits, les crises climatiques et le chômage des jeunes. Ce sont les principaux défis auxquels nous sommes confrontés."Roger Kodzo Klomegah (Togo) Grâce à des accords ultérieurs sur les droits et le bien-être des enfants, des femmes et des personnes handicapées, ainsi qu'à des dispositions relatives aux cours de justice et à l'aide juridique, l'Union africaine a renforcé les efforts déployés par le continent pour se conformer à la Déclaration universelle des droits de l'homme. Les jeunes Africains d'aujourd'hui sont conscients de l'histoire de leur continent en matière de droits de l'homme. Ils veillent activement à la protection de ces droits et apportent leurs connaissances historiques et actuelles à des questions telles que l'inégalité numérique, le changement climatique et l'inclusion politique. La DUDH est "un héritage précieux que nous devons préserver", a fait remarquer Roger. Il travaille pour la JCI Togo et Amnesty International Togo. Cependant, a-t-il ajouté, "nous devons travailler sur les conflits, les crises climatiques et le chômage des jeunes. Ce sont les principaux défis auxquels nous sommes confrontés.