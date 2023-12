Soudan: Une « catastrophe de la faim » menace le pays ravagé par la guerre, prévient l'ONU

Les civils au Soudan - où des factions militaires rivales mènent une guerre sanglante, aux conséquences dévastatrices - courent un risque élevé de sombrer dans des niveaux de faim catastrophiques d'ici mai de l'année prochaine, a prévenu mercredi le Programme alimentaire mondial (PAM) des Nations Unies.

La dernière analyse de la sécurité alimentaire du PAM dans le pays montre le pire niveau de faim jamais enregistré pendant la saison des récoltes (d'octobre à février), qui est généralement une période où davantage de nourriture est disponible.

S'il n'y a pas d'augmentation significative de l'aide d'ici l'arrivée de la période de soudure en mai prochain, les zones de conflit telles que la capitale Khartoum, le Darfour et le Kordofan pourraient sombrer dans une « faim catastrophique », également connue sous le nom de Phase 5 dans la Classification intégrée des phases de sécurité alimentaire, l'étape la plus extrême, a ajouté l'agence.

Les familles « à court d'options »

« Même aujourd'hui, [les familles] ont du mal à mettre de la nourriture sur la table », a déclaré Leni Kinzli, porte-parole du PAM au Soudan, aux journalistes à New York, par liaison vidéo depuis Nairobi.

« Mais lorsque la période de soudure arrivera en mai et que la nourriture diminuera, elles n'auront plus d'options, à moins que le PAM puisse intervenir et fournir régulièrement une aide », a-t-elle ajouté.

L'agence des Nations Unies a lancé un appel urgent aux parties belligérantes pour qu'elles conviennent d'une pause humanitaire et contribuent à fournir un accès sans entrave pour sauver les vies des personnes prises au piège des combats.

Une crise de la faim qui s'aggrave

Le Soudan, autrefois décrit comme le grenier potentiel de l'Afrique de l'Est, est confronté à une crise alimentaire qui s'aggrave alors que le conflit approche de son huitième mois.

En avril, des affrontements ont éclaté entre les Forces armées soudanaises (SAF), qui dépendent du gouvernement militaire, et les Forces de soutien rapide (RSF), le chef de chaque groupe se disputant le contrôle général du pays.

Outre l'impact sur la sécurité alimentaire, la violence a également laissé en lambeaux le système de santé du pays, déplacé des millions de personnes à l'intérieur du pays et poussé les réfugiés à franchir les frontières.

Près de 18 millions de personnes au Soudan sont confrontées à une faim aiguë (IPC3+), soit plus du double du nombre de personnes dans cette catégorie à la même époque il y a un an.

Ce chiffre est également supérieur à la projection initiale de 15 millions de personnes vivant avec une faim aiguë, établie lors de la précédente évaluation d'août.

Actuellement, près de cinq millions de personnes se trouvent en situation d'insécurité alimentaire d'urgence (IPC4), dont plus des trois quarts sont confinées dans des zones où l'accès humanitaire est intermittent et, dans certains cas, impossible en raison des combats en cours.

« La vitesse à laquelle la faim a augmenté au cours de l'année écoulée est alarmante. De plus en plus de personnes ont du mal à manger un repas de base par jour, et à moins que les choses ne changent, il existe un risque très réel qu'elles ne puissent même pas y parvenir », a déclaré Eddie Rowe, Directeur du PAM au Soudan.