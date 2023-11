Soudan: Darfour - Plus de 5 millions d'enfants sont au bord du gouffre alors que le conflit s'aggrave

Au cours des sept derniers mois de combats au Soudan, les cas signalés d'enfants tués ou blessés dans la région du Darfour ont augmenté de 550% par rapport à l'ensemble de l'année 2022, a alerté mardi l'UNICEF.

Selon le Fonds de Nations Unies pour l'enfance, l'escalade de la crise humanitaire au Soudan a franchi une étape sinistre au Darfour, où au moins 5 millions d'enfants sont confrontés à une privation extrême de leurs droits et à des risques en matière de protection en raison du conflit en cours.

Un véritable enfer

« Depuis plus de six mois, le Soudan, et en particulier le Darfour, est devenu un véritable enfer pour des millions d'enfants, dont des milliers sont pris pour cible, tués, blessés, maltraités et exploités jour après jour en raison de leur appartenance ethnique. C'est inacceptable », a déclaré Catherine Russell, Directrice générale de l'UNICEF.

Le Darfour, est devenu un véritable enfer pour des millions d'enfants, dont des milliers sont pris pour cible, tués, blessés, maltraités et exploités jour après jour en raison de leur appartenance ethnique

Depuis que la guerre a éclaté le 15 avril, plus de 3.130 allégations de violations graves des droits de l'enfant ont été signalées dans le pays, la région du Darfour concentrant au moins la moitié des cas. Il ne s'agit là que de la partie émergée de l'iceberg, les informations étant largement sous-estimées en raison des coupures de communication et du manque d'accès.

%

Le nombre de violations graves des droits de l'enfant signalées au Darfour représente un pic de 550% par rapport au nombre vérifié pour l'ensemble de l'année 2022. Sur l'ensemble des meurtres et des mutilations signalés au Soudan, 51% concernent des enfants du Darfour. En outre, 48% de l'ensemble des cas de violence sexuelle au Soudan se produisent au Darfour. L'UNICEF continue de recevoir des rapports inquiétants sur le recrutement d'enfants soldats.

« Les enfants ont suffisamment souffert, et leurs parents et grands-parents portent encore les cicatrices des cycles de violence précédents. Nous ne pouvons pas permettre que cela se reproduise. Toutes les parties au conflit doivent cesser les combats et respecter le droit international. Nous ne pouvons pas nous permettre que le Soudan devienne une crise oubliée », a ajouté Mme Russell.

1,7 million de personnes nouvellement déplacées

Outre les multiples niveaux de violence, plus de 1,2 million d'enfants de moins de cinq ans dans les États du Darfour souffrent de malnutrition aiguë, 218.000 d'entre eux étant confrontés à la malnutrition aiguë sévère, sa forme la plus mortelle. En l'absence de traitement urgent et de services vitaux, ils courent un risque élevé de décès.

La récente recrudescence des combats a également entraîné d'importants déplacements dans la région, avec 1,7 million de nouvelles personnes déplacées au Darfour, soit près de 40% de l'ensemble des personnes déplacées dans le pays. Près de la moitié d'entre elles sont des enfants.

Les services vitaux au Darfour, notamment les soins de santé et la protection, se sont effondrés en raison des difficultés d'accès, des pillages et du manque de ressources financières, encore aggravés par les attaques contre les travailleurs de première ligne.

Les infirmières, les enseignants, les médecins et les travailleurs sociaux n'ont pas été payés depuis des mois, et les infrastructures essentielles, telles que les systèmes d'approvisionnement en eau et les hôpitaux, ont été endommagées ou réduites à néant.

La quasi-totalité des écoles de la région fermées

Sur de conflit incessant, qui va bien au-delà de la dévastation immédiate et des pertes en vies humaines, une génération d'enfants du Darfour risque de perdre son droit à l'éducation, la quasi-totalité des 4.000 écoles officielles de la région étant fermées.

L'UNICEF, en collaboration avec ses partenaires, a acheminé des fournitures vitales au Darfour, soutenu les travailleurs de première ligne et entretenu les infrastructures de base afin d'offrir des services essentiels en matière de santé, de nutrition, d'eau, d'assainissement, d'hygiène, d'apprentissage et de protection à 2,2 millions d'enfants et de membres de leurs familles.

« Cependant, il reste encore beaucoup à faire », affirme l'UNICEF, demandant à la communauté internationale d'accélérer le financement des services essentiels de survie et de résilience et de redoubler d'efforts pour obtenir un accès sans entrave.

L'UNICEF réitère son appel à toutes les parties impliquées dans le conflit pour qu'elles respectent les lois humanitaires internationales et les droits de l'homme, mettent fin aux graves violations des droits de l'enfant, assurent un accès sans entrave et suppriment les obstacles bureaucratiques qui limitent la rapidité et l'ampleur nécessaires pour atteindre les millions d'enfants et de familles vulnérables au Soudan.