Congo-Kinshasa: A Goma, comment la Commission nationale électorale forme des agents en vue du scrutin du 20 décembre

En République démocratique du Congo (RDC), la Commission nationale électorale indépendante (Céni) maintient la date du 20 décembre 2023 pour les élections présidentielle, législatives, provinciales et communales partielles. En parallèle, la Céni dispense des formations aux agents des futurs centres de votes et centres de compilation des résultats, comme à Goma, dans l'Est du pays. Reportage.

Elle prodigue notamment en ce moment des formations pour les agents des centres de votes et des centres de compilations des résultats. Les règles de la Céni interdisent aux agents de répondre à des interviews. Mais les formations sont ouvertes à la presse, comme celle à l'école primaire d'application de l'Institut de Goma où 45 agents du futur Centre local de compilation des résultats simulent le déroulé de leur mission : après le dépouillement dans les bureaux de vote, ils centraliseront, compileront, vérifieront et transmettront les résultats.

À chaque agent est assigné une mission

La tâche n'est pas simple puisqu'il y a quatre scrutins en même temps : une présidentielle et des élections législatives, provinciales et communales. Les agents doivent donc être scrupuleux pour éviter les couacs.

« Cette étape, là où nous en sommes, les documents qui sont destinés au collationnement sont où ? Ils sont où ? Donc vous n'avez rien envoyé au niveau du tri parce que vous n'avez pas trouvé les colis qui sont destinés au collationnement. C'est ça le problème. Vous avez compris ? », lance une formatrice.

Après le vote, ces agents se relaieront nuit et jour pour éplucher les bulletins, les procès-verbaux de chaque bureau, et les résultats numériques des machines à voter. À chaque agent est assigné une mission. « Mon travail, ça sera de catégoriser d'abord les plis selon les destinataires, détaille l'un d'entre eux. Il y a les plis antennes, il y a les plis juridictions compétentes et puis les autres. Alors, je vais vérifier sur l'annexe 3 si tous les plis sont conformes, et puis je vais les transmettre ».

La Céni aura jusqu'au 30 décembre pour annoncer ses résultats provisoires.