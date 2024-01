Congo-Kinshasa: Élections en RDC - La Cour constitutionnelle se penche sur deux recours ce 8 janvier

En RDC, la Cour constitutionnelle va se pencher ce lundi 8 janvier sur deux recours déposés suite à la proclamation des résultats provisoires de la présidentielle qui donnent le chef de l'État sortant, Félix Tshisekedi, vainqueur : l'un émane d'un citoyen congolais et l'autre d'un des candidats malheureux, Théodore Ngoy. Explications.

En République démocratique du Congo (RDC), la Cour constitutionnelle se penche ce 8 janvier sur les recours déposés après la proclamation le 31 décembre par la Commission électorale nationale indépendante (Céni) des résultats provisoires de la présidentielle qui s'est tenue à partir du 20 décembre.

Selon les chiffres de la Céni, le président sortant, Félix Tshisekedi, remporte la victoire avec plus de 73% des suffrages.

Deux recours doivent être examinés ce lundi matin : celui d'un citoyen congolais qui n'a pas participé au processus et celui d'un des candidats malheureux.

Dans les toutes dernières heures mercredi dernier, la Cour constitutionnelle a en effet enregistré deux dépôts, rappelle notre envoyée spéciale à Kinshasa, Paulina Zidi : un seul d'un candidat, celui de Théodore Ngoy, arrivé dernier de cette présidentielle avec 0,02% des voix. Une requête pour obtenir l'annulation du scrutin. Théodore Ngoy met en avant des irrégularités.

Le camp présidentiel a aussi affuté ses arguments

Durant l'audience prévue ce lundi, cet avocat de profession va donc devoir apporter la preuve de ses accusations. « C'est un débat devant l'histoire, a-t-il prévenu, pour mettre la Commission électorale devant sa responsabilité ».

En face, le camp présidentiel a aussi affuté ses arguments : « Nos avocats travaillent dessus », confiait en fin de semaine, le directeur de campagne du président, Jacquemain Shabani.

Les autres candidats à cette élection n'ont pas saisi la haute cour. Plusieurs opposants ont mis en avant le manque de confiance envers l'institution judiciaire qu'ils estiment, de par sa composition, partiale. Néanmoins, ils réclament eux aussi l'annulation de tous les scrutins.

« Avec les derniers éléments que la Céni vient de donner, cela donne du crédit à ce recours »

Une situation que Bob Kabamba, politologue et professeur à l'université de Liège (Belgique), décrypte : « Plusieurs candidats ont quand même dénoncé le processus électoral et n'ont pas jugé utile de pouvoir saisir la Cour constitutionnelle parce que ces candidats estiment que cette Cour était inféodée au pouvoir en place, et qu'il était inutile pour eux de dépenser des moyens et de l'énergie pour des recours, en sachant que la Cour ne pourra pas en soit annuler en tout ou en partie des résultats de l'élection présidentielle. »

Le chercheur conclut : « Et le seul qui a finalement décidé de pouvoir le faire, c'est celui qui n'a pas rejoint le clan des autres candidats. Et cette requête, soit dans un premier temps pourrait être interprétée comme pour valider un processus et aussi un processus qui allait jusqu'au bout et qui a analysé les recours. Mais, avec les derniers éléments que la Céni vient de donner - avec la décision d'annulation en tout ou partie de certaines élections - cela donne du crédit à ce recours et donne des éléments capitaux pour que la Cour puisse valablement juger de la régularité ou non de ces élections. »

Élections en RDC: des Kinois entre attente et dépit, suite à l'annulation de certains résultats des législatives et scrutins locaux Près d'une semaine après avoir proclamé les résultats provisoires de la Présidentielle, la Céni planche toujours sur les résultats des trois autres scrutins simultanés : législatives, provinciales et municipales partielles. Ce week-end, elle a annoncé avoir annulé les résultats de deux circonscriptions et l'annulation des suffrages obtenus par 82 candidats aux législatives, provinciales, mais aussi aux communales partielles. Une situation à laquelle les Kinois réagissent avec un certain fatalisme.

À la Gombe, quartier de bureaux de Kinshasa, les rues sont plutôt vides et la circulation est fluide en ce dimanche, dernier jour des congés de fin d'année. Quelques agents de change sont quand même présents à leur poste. Ça parle évidemment un peu de politique et de la décision de la Céni d'écarter des candidats des élections locales. Une bonne chose pour Josepha : « La Céni a pris une bonne décision pour tous ces députés. Pourquoi ? Ils ont tapé de l'argent, ils ont corrompu les gens ! Pour moi, c'est bien. »

Claude, lui, a découvert l'information par le bouche-à-oreille et il s'avoue dépité. « C'est une situation compliquée, difficile à expliquer, souffle-t-il. Vous allez invalider des candidats députés. Soi-disant, ils possédaient des machines de la Céni dans leur domicile. C'est inexplicable ! Quel dysfonctionnement au sein de la Céni ! Ça discrédite la Céni, cette histoire-là ».

Loin des débats politiques, Fiston veut désormais qu'on lui parle de l'avenir : « On devrait parler d'autre chose, on devrait parler du futur, maintenant qu'est-ce qu'on peut faire pour les Congolais. C'est ce dont on a besoin. Pour le petit peuple, pour la maman, pour le militaire : réfléchir à ce qu'il faut faire pour les Congolais, pour le Congo. »

Mais cette page politique n'est pas encore tournée. En effet, la Céni n'exclut pas d'autres sanctions à venir.