Afrique: CAN 2024 - Des influenceurs mandatés par les organisateurs font une tournée des stades

La Coupe d'Afrique des nations masculine de football (CAN 2024) est prévue en Côte d'Ivoire du 13 janvier au 11 février. À quelques jours du coup d'envoi de la CAN 2024, des influenceurs engagés par le Comité local d'organisation assurent la promotion du tournoi. Reportage.

J-4 avant la Coupe d'Afrique des nations masculine de football (CAN 2024) et l'impatience monte avant l'entrée en piste des 24 équipes africaines qualifiées pour la CAN 2024.

Pour alimenter cette effervescence, la Confédération africaine de football (CAF) et le Comité d'organisation de la Coupe d'Afrique des nations (Cocan) comptent sur les services d'une vingtaine de créateurs de contenu ivoiriens et venus de tout le continent. Chacun fait la promotion de l'événement à travers sa spécialité - la gastronomie, l'humour ou la danse - tout en donnant des informations officielles portant sur la CAN à ses nombreux abonnés.

« Des personnes qui représentent au mieux l'image de la Côte d'Ivoire par le talent »

Maillot orange de l'équipe nationale de Côte d'Ivoire sur les épaules, ces influenceurs - qui préfèrent le terme « créateurs de contenu » - ont notamment enchaîné les prises d'images en musique et dans la bonne humeur au Stade Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan.

Jean-Martial Yessoh a été chargé de recruter une vingtaine de petites vedettes du numérique pour faire la promotion de la compétition. Pour sa sélection, le critère numéro un n'a pas été le nombre d'abonnés, jure-t-il : « Dans l'idée, c'était de prendre des personnes qui représentent au mieux l'image de la Côte d'Ivoire par le talent, par le contenu qu'ils créent sur les réseaux et puis par la diversité de ce qu'ils pouvaient apporter au digital. Et aussi, pour nous permettre de bien faire la promotion de la compétition. »

Franck Edja, spécialiste tourisme, La Goûteuse, experte en gastronomie africaine, ou encore Stephy, férue de mode... Pour la mère du digital en Côte d'Ivoire, Edith Brou Bleu, les organisateurs de grands événements ne peuvent plus se passer de ces stars du numérique : « Je me rappelle qu'à l'époque, jusqu'en 2012, lorsque tu proposais tes services pour communiquer pour des marques, elles te disaient : "Non, on n'a pas besoin de vous, internet c'est gratuit, pourquoi j'aurais besoin de vous pour communiquer ? C'est de l'amusement." Et aujourd'hui, ce sont les institutions et les entreprises qui vont vers les créateurs de contenu parce qu'ils veulent toucher leurs communautés, ils veulent toucher leurs audiences. »

Selon l'instagrameuse sénégalaise Amza loly, les contenus sur la CAN remportent toujours un franc succès : « Tout le monde est intéressé, ça génère beaucoup plus de commentaires, de likes et les contenus sont propulsés du coup. »

Le Cocan ne donne pas d'informations sur le budget réservé à l'emploi de ces ambassadeurs du numérique.