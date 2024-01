Afrique: CAN 2023 / Sénégal - La folle promesse du président Macky Sall aux Lions

Le Sénégal rêve d'un second sacre continental à la Coupe d'Afrique des Nations. A quelques jours du début de la CAN 2023 en Côte d'Ivoire, le président sénégalais a fait une folle promesse aux Lions ce mardi.

En cas de second sacre, les joueurs sénégalais auront de grosses récompenses. C'est la promesse faite par le président sénégalais Macky Sall aux Lions lors de la cérémonie de réception du drapeau national.

« Je m'engage à vous dire que si vous nous ramenez la coupe d'Afrique cette fois-ci, vous aurez des récompenses que vous ne pouvez pas imaginer. Elles seront à la hauteur de votre sacre, et de vos sacrifices. Et pour le Sénégal, nous sommes prêts à réaliser cette chose exceptionnelle qu'on n'a jamais fait dans l'histoire du football sénégalais » a déclaré le président sénégalais.

Après leur premier sacre à la CAN 2021, les joueurs et le staff du Sénégal avaient été récompensés par le pays. Les joueurs sénégalais et leur staff avaient reçu l'ordre national des lions, l'une des plus grandes distinctions du pays. Mais pas que, ils avaient aussi bénéficié d'une prime d'environ 75 000 euros et des parcelles de terrain à Dakar et Diamniadio.

Macky Sall compte faire encore plus pour la nouvelle édition. Une promesse, qui intervient au moment où les champions d'Afrique se dirigent vers la Côte d'Ivoire. De quoi booster encore, leur niveau d'engagement.

Le Sénégal est logé dans le groupe C en compagnie du Cameroun, de la Guinée et de la Gambie. Les Lions de la Teranga entrent en lice le lundi 15 janvier. Et ce sera face aux Scorpions gambiens au Stade Charles Konan Banny de Yamoussoukro à 14H GMT.