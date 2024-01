Afrique: La CAF et le COCAN inaugurent le 'Centre Principal des Médias' à Abidjan pour améliorer le service des médias à la CAN CAF TotalEnergies Côte d'Ivoire 2023

La Confédération Africaine de Football (CAF) et le Comité d'Organisation de la Coupe d'Afrique des nations de football Côte d'Ivoire 2023 (COCAN) inaugurent le concept de Centre Principal des Médias (MMC) à Abidjan en tant que centre principal des services médiatiques pendant la Coupe d'Afrique des Nations TotalEnergies, Côte d'Ivoire 2023.

Le Centre Principal des Médias sera situé au Palais de la Culture de Treichville à Abidjan. Il ouvrira officiellement ses portes le mercredi 10 janvier 2024, trois jours avant le match d'ouverture de la Coupe d'Afrique des Nations TotalEnergies, Côte d'Ivoire 2023.

La MMC, qui est introduite à la CAN CAF TotalEnergies pour la première fois en 67 ans d'histoire, est stratégiquement située au coeur d'Abidjan et conçue pour fournir aux médias, y compris les photographes et les radiodiffuseurs, un environnement de travail unique.

Toutes les conférences de presse d'avant-match (Jours de match -1) pour les deux matches au stade Alassane Ouattara (Ebimpe) et au stade Félix Houphouët-Boigny se tiendront au Centre Principal des Médias.

Cela comprendra tous les événements médiatiques et les conférences de presse qui n'ont pas lieu le jour du match. Les médias à Abidjan pourront également suivre quotidiennement les conférences de presse des autres sites au Centre Principal des Médias.

C'est une autre façon pour la CAF et le COCAN de faciliter le travail de plus de 3 000 médias qui ont été accrédités pour la compétition. Le Centre Principal des Médias peut accueillir plus de 500 médias et dispose d'une salle de conférence de presse.

Le secrétaire général de la CAF, Veron Mosengo-Omba, a déclaré : "Les médias jouent un rôle important dans la réussite de la Coupe d'Afrique des Nations TotalEnergies. Il est important pour la CAF de mettre en place les meilleures conditions possibles pour que les médias puissent faire leur travail. Le Centre Principal des Médias centralisera les événements et les services des médias. Cela signifie que les médias n'auront pas besoin de se déplacer entre les deux sites pour les conférences de presse d'avant-match".

Heures d'ouverture : 10h00 - 23h30 tous les jours

Principales caractéristiques de la MMC :

Approche centralisée : La MMC représente une approche centralisée de la couverture médiatique, réunissant journalistes, diffuseurs et photographes dans un espace dédié.

Section réservée aux photographes : Un espace dédié avec deux rangées exclusivement pour les photographes, reconnaissant le rôle crucial de la narration visuelle dans le journalisme sportif.

Espace agences : Un espace exclusif réservé aux médias d'agences.

Médias Café : un espace de restauration réservé aux professionnels des médias pour leur assurer un environnement de travail confortable.

Conférences de presse : Toutes les conférences de presse des équipes des premiers matchs, ainsi que les autres conférences de presse de la CAF et les briefings des médias, auront lieu à la MMC.

Centre de diffusion : La MMC sert de plaque tournante pour la diffusion, avec des flux en direct de tous les matches livrés à l'installation. Même les médias non approuvés pour les retransmissions de matches peuvent regarder les matches à la MMC.

Pour de plus amples informations, veuillez contacter

communications@cafonline.com

CAF | Département de la Communication