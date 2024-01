Maroc: L'élection du Maroc à la Présidence du CDH, couronnement d'une expérience cumulée durant trois mandats (politologue)

Rabat — L'élection du Maroc à la Présidence du Conseil des Droits de l'Homme des Nations Unies (CDH) pour l'année 2024 vient couronner la riche expérience cumulée par le Royaume durant trois mandats d'action agissante au sein du Conseil, a affirmé le Président du Centre Atlas d'analyse des indicateurs politiques et institutionnels, Mohamed Bouden.

Cette élection constitue également une reconnaissance de la contribution active et responsable du Maroc dans les différents mécanismes des Nations Unies concernant les questions de la paix, du développement et des droits de l'Homme, a déclaré M. Bouden à la MAP, notant que le Royaume a adopté depuis plusieurs années une approche globale et équilibrée.

Le Royaume a participé à l'élaboration de plusieurs résolutions du CDH durant les dernières années, a rappelé M. Bouden, ajoutant que le Maroc sera le 18ème Président dans l'histoire du Conseil et le premier pays arabe et maghrébin à assurer la présidence de cette institution dynamique depuis sa fondation en 2006.

Le Maroc a recueilli un soutien des quatre coins du monde, particulièrement d'Afrique, réalisant ainsi un succès stratégique, a relevé l'expert, précisant que le Royaume n'a pas seulement obtenu les 24 voix nécessaires pour la majorité absolue, mais a recueilli 30 voix contre 17 pour l'Afrique du Sud.

L'élection du Royaume à la présidence du plus important mécanisme des droits de l'Homme dans le système des Nations Unies vient consacrer sa position au sein de la communauté internationale, a-t-il estimé, soulignant qu'elle reflète les exploits réalisés par la diplomatie marocaine sous le leadership de Sa Majesté le Roi Mohammed VI et traduit la confiance dans le modèle marocain reposant sur la Constitution de 2011 et les meilleures pratiques concernant les droits socio-économiques et culturels.