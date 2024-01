Afrique: L'accord entre l'Éthiopie et le Somaliland diversifiera les opportunités économiques des deux parties - Professeur de l'université de Jub

<strong>Addis Ababa — Le protocole d'accord signé par l'Éthiopie et le Somaliland ouvrira la voie à l'accès de l'Éthiopie à la mer et à la diversification des opportunités économiques des deux parties, a déclaré à l'ENA le professeur Ter Majok de l'Institut d'études sur la paix et la sécurité de l'université de Juba.

Il a noté que l'accord ouvrira la voie à l'Éthiopie pour réaliser l'accès à la mer et mettre en oeuvre sa vision stratégique.

"Le protocole d'accord ouvrira la voie à la réalisation de l'aspiration de cette grande nation à avoir accès à la mer... L'accès à la mer pour l'Éthiopie est très important car elle a une grande vision stratégique pour la direction du pays. L'Éthiopie a rejoint les BRICS et, en faisant partie de cette grande famille, elle doit trouver d'autres moyens d'assurer sa croissance économique et sa coopération politique", a déclaré le professeur Majok.

Il a exhorté les autres pays africains à commencer à coopérer les uns avec les autres de cette manière et à faire des affaires pour faciliter le commerce, le développement et l'intégration régionale et créer de nouvelles opportunités économiques.

"Pour l'Éthiopie, il s'agit d'une excellente initiative. L'Éthiopie réalisera sa croissance économique parce qu'elle aura accès à la mer et que, du port à la destination, les marchandises qui arriveront dans ce pays stimuleront le défi économique actuel que nous connaissons et renforceront les relations en termes d'entreprises, en termes de connectivité entre les personnes et renforceront également les entreprises déjà existantes", a-t-il expliqué.

Il a ajouté : "L'accès à la mer est très important. C'est très important. L'Éthiopie fait désormais partie des BRICS. Ainsi, pour développer votre économie, vous devez penser au-delà du doute raisonnable de la situation actuelle dans laquelle nous nous trouvons et, par conséquent, les deux parties construiront juste le début de l'intégration des deux communautés, je pense que des routes seront construites et que ces routes se connecteront."

"Il n'y aura pas d'intégration régionale si nous ne commençons pas à interagir les uns avec les autres", a souligné M. Majok, précisant que, compte tenu de la croissance de sa population et de son économie, l'Éthiopie s'efforce de diversifier son accès à la mer afin d'améliorer son commerce d'importation et d'exportation.

L'Éthiopie a réussi à obtenir un accès à la mer, "une étape historique", a-t-il déclaré. "Au moins, nous avons un endroit où elle peut avoir accès compte tenu des défis qui se posent dans la région.

Il a suggéré d'éviter l'escalade des tensions qui se manifestent à la suite de l'accord.

"Mais grâce à l'engagement diplomatique fort de l'Éthiopie, je pense que l'Éthiopie se prononcera en faveur de cet accord et qu'elle parviendra à une compréhension mutuelle. L'Éthiopie ne négligera aucune piste, que ce soit dans la région ou au-delà, car il en va de la survie de l'État. Il s'agit d'une étape importante et l'Éthiopie a le droit de faire ce qu'il y a de mieux pour la nation et son peuple.

Affirmant que le protocole d'accord favorise l'intégration régionale et les initiatives de développement, le professeur Majok a poursuivi en déclarant : "Il y aura une conductivité entre l'Éthiopie et le Somaliland. Il y aura donc des projets communs que les deux parties ajouteront aux autres pays, ce qui sera bénéfique et ouvrira de nouvelles opportunités, car il y aura de nouveaux projets de développement et des créations d'emplois. Les gens se déplaceront également d'un point A à un autre point et pour répondre aux aspirations de l'Agenda 2063 pour l'Afrique, la connectivité est essentielle.

Il doit y avoir un lien entre le port et les dernières destinations et je pense que cela apportera beaucoup de bonnes nouvelles, d'entreprises, de création d'emplois, etc.

Discuter, faire des affaires et travailler ensemble sur différents projets est crucial pour l'intégration et le développement régionaux, a-t-il déclaré.

"Le moment est venu pour les États de s'engager et d'être en mesure de construire sur cette aspiration à l'intégration régionale et au-delà", a-t-il noté.