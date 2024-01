Afrique de l'Est: Le protocole d'accord entre l'Éthiopie et le Somaliland change la donne en faveur des pays de la Corne de l'Afrique - Professeur Brook Hailu

<strong>Addis Ababa — Le protocole d'accord signé entre l'Éthiopie et le Somaliland est un changement de vitesse qui fait évoluer les choses en faveur de l'ensemble des pays de la Corne de l'Afrique, a déclaré le professeur de sciences politiques et de relations internationales Brook Hailu.

Dans un entretien exclusif avec l'ENA, le professeur a déclaré que le protocole d'accord signé entre les deux parties constituait une avancée historique.

"Ce qui le rend très remarquable, c'est qu'il est basé sur le consentement et la bonne volonté du gouvernement du Somaliland. Ils en ont discuté en profondeur, ont discuté entre eux et ont décidé d'accorder l'accès à la mer à l'Éthiopie".

Cela signifie beaucoup pour l'Éthiopie, car le pays est enclavé depuis plus de 30 ans.

Je dirais qu'il (l'accord) a changé la donne en faveur de l'Éthiopie, du Somaliland et de l'ensemble de la région de la Corne de l'Afrique".

Selon lui, rien n'est gratuit dans ce monde. Tout est basé sur le principe du donnant-donnant et certaines actions d'Ethiopian Airlines seront remises au gouvernement du Somaliland.

Il estime que cela doit être considéré comme un modèle de coopération entre tous les pays de la Corne de l'Afrique. Certains pays comme l'Éthiopie sont enclavés, mais la plupart d'entre eux ont des côtes.

Grâce à cet accord, l'Éthiopie aura désormais accès au développement de son propre port commercial et de sa propre base navale militaire, ce qui lui permettra de jouer le rôle qui lui est dévolu, a expliqué le professeur.

"Plus l'Éthiopie aura accès à la région de la Corne de l'Afrique, à la mer Rouge et au golfe d'Aden, plus elle jouera un rôle propice, et je dirais même un bon rôle dans le maintien de la paix et de la sécurité, non seulement pour elle-même, mais aussi pour tous les autres pays voisins.

Le professeur a noté qu'il s'agit d'une décision et d'un accord très historiques entre les deux parties, et j'espère qu'ils auront une résonance, a noté le professeur Brook.

Il a souligné que d'autres pays voisins suivront, car ils ont également intérêt à permettre à l'Éthiopie d'accéder à la mer. En s'engageant dans cette voie, ils obtiendront des avantages économiques. Il s'agit donc d'une situation gagnant-gagnant.

Interrogé sur les raisons pour lesquelles certains pays s'opposent au protocole d'accord, il a déclaré : "Je pense que c'est faire preuve de myopie. En réalité, l'Éthiopie a besoin de quelques kilomètres d'accès à la mer et elle ne l'a pas obtenu par la force. L'Éthiopie dispose d'une armée forte, de muscles et d'un esprit. Mais elle ne bouscule pas les autres pays. ...

Depuis des milliers d'années, l'Éthiopie fait partie des pays pacifiques".

Je pense donc qu'il s'agit là d'une vision très clairvoyante. Mais il y a des ennemis historiques de l'Éthiopie qui n'aiment pas voir la situation pacifique se développer et qui sont toujours alarmistes à l'égard de l'Éthiopie, a-t-il ajouté.

Le professeur Brook a exprimé l'espoir que d'autres pays suivront l'exemple du Somaliland, qui a conclu un accord basé sur des avantages mutuels.

Il convient de rappeler que le premier ministre Abiy Ahmed et le président Muse Bihi Abdi ont signé un protocole d'accord pour le partenariat et la coopération entre l'Éthiopie et le Somaliland à Addis-Abeba le 1er janvier 2024.