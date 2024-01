Afrique de l'Est: Un nouveau gouvernement sur pied à Madagascar

La composition du nouveau gouvernement a été annoncée ce dimanche soir, un peu moins d'un mois après l'investiture du président Rajoelina pour un second mandat et dix jours après la reconduction de Christian Ntsay au poste de Premier ministre. De nouvelles têtes font leur apparition.

Au total, ils seront donc 27 ministres et 9 secrétaires d'État à travailler pour mettre en oeuvre la politique de l'État. Des poids lourds de l'ancienne équipe restent en place. Sur les 27 ministres, ils sont 15 à avoir été reconduits dont 14 au même poste.

On notera notamment la Garde des Sceaux, Landy Randriamanantenasoa, la ministre de l'Économie et des Finances, Rindra Rabarinirinarison, ou le ministre de l'Intérieur, Justin Tokely.

Sont également reconduits à leur poste Edgar Razafindravahy au Commerce et à l'Industrialisation, Marie Michelle Sahondrarimalala à l'Éducation Nationale, Zely Randriamanantany à la Santé, Joël Randriamandranto au Tourisme, Tahina Razafindramalo aux Postes et Télécommunications, Ndriamihaja Andrianatrehina, aux Travaux publics, Valéry Ramonjavelo aux Transports et à la Météorologie, Fidiniavo Ravokatra à l'Eau et l'Assainissement, Paubert Mahatante à la Pêche et l'Economie bleue, Olivier Rakotomalala aux Mines.

Lalatiana Rakotondrazafy laisse de son côté le ministère de la Culture et de la Communication et récupère le portefeuille de l'Enseignement technique et de la formation professionnelle.

En revanche, deux des ministères régaliens, dévoilent de nouveaux visages. C'est le cas à la Défense nationale avec l'arrivée du général de division Sahivelo Delphin, ancien chef d'état-major des armées, et aux Affaires étrangères où Yvette Sylla, proche du président de la République, cède sa place à Rafaravavitafika Rasata, qui était jusqu'alors sa directrice chargée de l'expansion économique auprès au ministère des Affaires étrangères.

L'arrivée du maire de la capitale Antananarivo, Naina Andriantsitohaina, au poste de ministre de la Décentralisation et de l'aménagement du territoire, d'Augustin Andriamananoro, vice-président du Mapar-TGV (le parti présidentiel), à la Culture et de Max Fontaine, fondateur de Bôndy, entreprise sociale dans le secteur de la reforestation à Madagascar, à l'Environnement, sont aussi à souligner.

Toutefois, malgré les appels répétés par les organisations de la société civile pour élever le rang protocolaire du ministère de l'Environnement afin de donner un signal fort sur la volonté du pays à protéger sa biodiversité et ses ressources naturelles, le ministère reste en 26ème position.

Enfin, la reconduction de quelques ministres dont le nom est apparu dans certaines affaires et dont les résultats à leur précédent poste ne semblent pas avoir convaincu la population a beaucoup étonné - en attestent les nombreux commentaires publiés dès hier soir sur les réseaux sociaux. La présidence assure que les candidats ont chacun passé des entretiens et des tests spécifiques pour obtenir leur poste.

Tous hier ont prêté serment lors de la cérémonie d'annonce du gouvernement et se sont engagés, notamment, à ne pas céder à la corruption.

La nomination de neuf secrétaires d'État pour renforcer l'équipe actuelle devrait avoir lieu sous peu.