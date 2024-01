Afrique de l'Est: Le protocole d'accord entre l'Éthiopie et le Somaliland ouvre la voie à la croissance et à la coopération régionale

<strong>Addis Ababa — Matthew Ehret, Senior Fellow de l'American University à Moscou, a déclaré à l'ENA que l'accord entre l'Éthiopie et le Somaliland favoriserait la croissance économique et la coopération régionale.

M. Ehret, qui a souligné l'importance du protocole d'accord signé le 1er janvier 2023, a déclaré que la route maritime, qui revêt une importance commerciale stratégique, jouerait un rôle crucial dans la croissance économique rapide de l'Éthiopie.

Selon lui, l'accord est essentiel pour débloquer de nouvelles opportunités économiques, transformer la connectivité régionale et profiter non seulement à l'Éthiopie et au Somaliland, mais aussi à l'ensemble de la région de la Corne de l'Afrique.

L'accord permettrait également à l'Éthiopie d'accéder à la mer via le Somaliland, ce qui lui offrirait une autre voie de transit et réduirait potentiellement les coûts logistiques.

Djibouti a été la seule voie d'accès pour l'Éthiopie et le pays doit s'ouvrir à d'autres horizons. M. Ehret estime que l'accord conclu avec le Somaliland est formidable.

"C'est extrêmement important. L'Éthiopie, qui est enclavée, a désespérément besoin d'un accès au golfe d'Aden et à la mer Rouge. Et cet accord lui apporte cette bénédiction."

L'accord ouvre également la voie au développement d'infrastructures essentielles, à la connexion de la région et à l'alignement sur la vision de l'Agenda 2063 pour l'Afrique, qui vise à connecter les régions continentales grâce à des réseaux de transport.

"Si l'un d'entre eux (les réseaux de transport) devait voir le jour, c'est celui-là qui arriverait en premier. Et de plus en plus, nous constatons un élan similaire pour les routes plus méridionales, est-ouest", a précisé M. Ehret.

L'expert souligne que les avantages potentiels vont au-delà de l'Éthiopie et du Somaliland. L'amélioration du commerce et de la connectivité devrait stimuler la croissance économique dans toute la région, créant ainsi des emplois et des opportunités pour les pays voisins.

L'Éthiopie se développe très rapidement et est l'un des pays à la croissance la plus rapide au monde, avec une augmentation du PIB de 13,5 % prévue pour 2024 par le FMI, a déclaré M. Ehret.

Soulignant l'importance de dépasser les conflits passés et de se concentrer sur les opportunités futures, le chercheur principal a déclaré que la coopération gagnant-gagnant et les initiatives de collaboration telles que l'Agenda africain 2063 sont la clé pour libérer le potentiel de l'Afrique.

Pour M. Ehret, l'accord marque une étape prometteuse vers une région plus connectée et plus prospère en l'utilisant pour construire des infrastructures, exploiter des ressources et favoriser la coopération afin que la région puisse ouvrir la voie à un avenir plus radieux pour ses habitants et ses économies.