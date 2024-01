Afrique: CAN 2024 - «Soulagée» après son premier match, la Côte d'Ivoire va jouer «libérée» face au Nigeria

Après sa victoire 2-0 face à la Guinée-Bissau, la Côte d'Ivoire a pu laisser retomber la pression et aborde désormais son deuxième match face au Nigeria ce jeudi au stade d'Ebimpé plus sereinement, même si tout n'a pas été parfait lors du match d'ouverture.

« On a été très soulagés d'avoir gagné le premier match. Il y avait une pression énorme ». Les premiers mots de Jean-Louis Gasset en conférence de presse d'avant-match en disent long sur le poids qui pesait sur les épaules des Éléphants avant le match d'ouverture face à la Guinée-Bissau. « On a été libérés. Nous n'avons pas tout bien fait mais on a pris les trois points », a poursuivi le sélectionneur de la Côte d'Ivoire.

On l'a compris entre les lignes, Jean-Louis Gasset est heureux du résultat du premier match, mais un peu moins du contenu proposé. Face au Nigeria, pour le choc de ce groupe A ce jeudi, les Éléphants n'auront plus l'excuse de la pression et le technicien français attend mieux de ses joueurs. « Nous avons un collectif qui doit monter son niveau de jeu », a-t-il assuré.

Marge de manoeuvre réduite pour le Nigeria

Car si les Éléphants abordent ce second match avec un peu plus de sérénité que du côté des Nigérians, la marge de manoeuvre dans l'optique de la qualification pour les huitièmes de finale s'est réduite après le nul décevant des Super Eagles face à la Guinée-Équatoriale. Une contre-performance face à la Côte d'Ivoire mettrait les hommes de José Peseiro dos au mur pour leur dernier match.

Attention donc à la réaction nigériane, qui bien que fébrile défensivement, garde une des attaques les plus séduisante de cette CAN 2024. Avec des joueurs offensifs comme Victor Osimhen, Alex Iwobi ou Victor Moses, le danger peut venir de partout. « Jusqu'ici, nous n'avons pas été assez bons dans la finition. C'est un match crucial pour nous et nous devons être plus concentrés sur le terrain », a estimé le sélectionneur des Super Eagles.

Les Éléphants sont donc prévenus, ce match est pour eux le vrai premier test de cette compétition. Après le soulagement du match d'ouverture, les Ivoiriens doivent désormais confirmer et rassurer quant à leur niveau de jeu pour aller chercher la première place du groupe A.