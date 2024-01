Madagascar: Intempéries - Une personne portée disparue

L'amas nuageux qui a traversé Madagascar cette semaine a laissé quelques dégâts. Des milliers de sinistrés sont enregistrés aux quatre coins de l'île.

Une personne reste introuvable jusqu'à l'heure où nous soumettons cet article, dans le district de Toamasina II. Hier après-midi, elle a été emportée par le fleuve d'Ivondro en crue, suite aux fortes pluies qui s'abattaient dans la région Atsinanana depuis le passage d'un amas nuageux dans cette partie de l'île.

« Il pêchait au moment de l'accident. Les recherches se poursuivent », indique une source dans ce district, hier. Le Bureau national de la gestion des risques et des catastrophes (BNGRC) a également rapporté quatre blessés dans le district d'Ikongo. Aucune précision n'a été donnée sur la cause de cet accident. Aucun décès n'a été notifié dans le bilan des dégâts pendant les fortes pluies du 16 au 19 janvier, établi hier à 18 heures.

Cependant, deux mille quatre cent cinquante personnes ont été sinistrées, soit cinq cent quatre-vingt-douze ménages. Ces sinistrés se répartissent aux quatre coins de l'île, trois cents dans les districts de Tana I et II, région Analamanga, près de quatre cents à Marovoay et Mitsinjo, région Boeny, près de six cents à Ambanja et Antsiranana I, région Diana, quatre cents à Mahabo et Morondava, région Menabe, et près de huit cents dans les districts d'Analalava, Mampikony, et de Port-Bergé, dans la région Sofia. Mille cinq cents d'entre eux n'ont pas encore pu retourner chez eux, leurs maisons étant encore envahies par l'eau.

Hier, plusieurs quartiers des villes de Nosy Be, Antsiranana et de Toamasina étaient encore inondés. Le niveau de l'eau pourrait encore augmenter dans la région Diana et à l'Est, ce week-end. Hier, Météo Madagascar a lancé une vigilance jaune pour fortes pluies dans la région Diana et une vigilance rouge pour l'Est. L'amas nuageux retrouve la mer mais continue à apporter des pluies à l'Est, tandis qu'une circulation dépressionnaire renforce les précipitations au Nord. La particularité de cet amas nuageux est, même s'il n'a pas eu l'intensité d'un cyclone, il a déclenché la montée des eaux dans plusieurs régions, du Nord au Sud, d'Est à l'Ouest.

Risque de cyclogenèse dans l'océan Indien

Un cyclone pourrait se former dans l'océan Indien ce week-end ou la semaine prochaine, selon les prévisions météorologiques. Les conditions seraient favorables à son évolution. Cette zone suspecte se trouve au Nord-est de La Réunion. Selon les prévisions de la direction générale de la Météorologie, ce système ne devrait pas toucher Madagascar. Météo Madagascar surveille toutefois son évolution.