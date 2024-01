Madagascar: Inondations dans le Nord - Les crocodiles arrivent jusqu'aux villages

Terreur pour les habitants de Marivorahona Ambilobe. Les crocodiles arrivent au village. Hier matin, un crocodile mesurant près de 3,5 mètres a été vu près du Centre de santé de base (CSB). Les crues de rivière et les inondations, provoquées par les fortes pluies qui sévissent dans le Nord, depuis la semaine dernière, ont, apparemment, repoussé ce reptile vers le village. Effrayés, des villageois l'ont tué. Ils restent sur leur garde. Le niveau de l'eau continue à augmenter, avec les précipitations qui ne cessent pas.

Le Nord subit d'importantes précipitations, depuis la semaine dernière. La mousson et une zone de convergence intertropicale (ZCIT) générant de fortes pluies dans cette partie de Madagascar. À part Ambilobe, le district d'Ambanja est également frappé par la montée des eaux. Une centaine de maisons y sont inondées, et cinq cents personnes sont sinistrées, selon le rapport du Bureau national de Gestion des risques et des catastrophes (BNGRC), samedi.

Dans la ville d'Antsiranana, les dégâts sont moins importants. L'eau monte dans les quartiers bas, mais le nombre de sinistrés est moindre. Une quarantaine de personnes, selon le BNGRC.

La vigilance fortes pluies reste en vigueur pour le Nord de Madagascar, selon la direction générale de la Météorologie, hier. Une quantité de pluies de 80 à 110 mm par jour pourrait tomber jusqu'au 23 janvier, selon les prévisions. La vigilance est rouge pour la région de Diana, le district d'Analalava, Bealanana, Antsohihy, Boriziny et Mampikony. Et verte pour Mandritsara, Befandriana Avaratra, Sambava, Vohémar, et Andapa.