Afrique: CAN 2023 - « Qu'il soit un peu honnête avec lui-même », accusé d'insultes racistes, Regragui répond à Mbemba

Accusé sur les réseaux sociaux d'avoir proféré des insultes racistes à l'endroit de Chancel Mbemba, Walid Regragui ne se laisse pas faire.

Dans une interview accordé au journal français L'Equipe, le sélectionneur du Maroc dément ses accusations, estimant n'avoir tenu aucun propos déplacé contre le défenseur des Léopards.

« J'ai dit à Sebastien Desabre: « Ramène-le moi, il pète un câble, il raconte n'importe quoi ». Je n'ai pas aimé ça car il insinue beaucoup de choses. Donc s'il a des images autres que celles que l'on voit à la télévision, qu'il les sorte, avec plaisir. Et il verra exactement ce qu'il s'est passé», a expliqué Regragui qui a donné sa version de ce qui s'est réellement passé.

« Avant que j'aille lui serrer la main, il nous a pris à partie, moi et mon adjoint, sur le bord de touche avant la fin du match, il nous a mal parlé. Et Desabre le sait. Et à la fin, malgré ça, je vais lui serrer la main pour lui dire aussi mais pourquoi tu me parles comme ça? Et là, il regarde ailleurs, genre je ne te serre pas la main. Je lui ai retenu la main, ça se voit sur les images, et il a commencé à crier dans tous les sens », a fait savoir le technicien marocain qui demande à Chancel Mbemba d'être honnête avec lui-même.

« Je lui ai dit, tu te la racontes! Il me répond, tu m'as traité de con! Il n'y a pas de souci qu'il ait entendu ça, même si je ne l'ai jamais dit, mais en parlant comme il l'a fait, il sous-entend que mes propos sont racistes, c'est malhonnête. Comme il ne parle que de religion dans son discours, qu'il soit un peu honnête avec lui-même ».