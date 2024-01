Afrique: CAN 2023 - L'incident entre Chancel Mbemba et le sélectionneur Walid Regragui du Maroc

Opposés à la RDC pour le compte de la deuxième journée de la phase de poules de la CAN CAF TotalEnergies 2023 dans le groupe F, les Lions de l’Atlas n’ont pas pu enchainer un second succès consécutif et composter directement leur ticket pour le second tour.

Un incident a été constaté à la fin du match à égalité entre le Maroc et la République démocratique du Congo (RDC), le 21 janvier, au stade Laurent-Pokou de San Pedro, en deuxième journée du groupe F de la Coupe d'Afrique des nations (CAN) Côte d'Ivoire 2024. Les deux équipes se sont quittées sur un partage d'un but partout.

Après le coup de sifflet final, le sélectionneur du Maroc, Walid Regragui, a glissé quelques mots à Chancel Mbemba. Ce dernier, dans sa réaction, a exprimé son indignation. Et les joueurs marocains ont failli prendre le défenseur congolais de l'Olympique de Marseille à partie, mais finalement le calme est revenu.

Répondant aux journalistes par rapport à l'incident, Chancel Mbemba a laissé entendre : « Je ne suis pas parfait mais quand je suis sur le terrain, je respecte tout le monde et cela doit être réciproque. C'est mieux pour moi de garder mon silence. Je n'imaginais pas que ce mot pouvait sortir de la bouche du coach [Walid Regragui, ndlr] ».

Walid Regragui a lui aussi parlé aux journalistes en ces termes : « Ça arrive dans le football. J'ai beaucoup de respect pour Mbemba. C'est peut-être l'adrénaline qui l'a fait répondre comme ça. Mais il n'y a pas de souci. Ce qui est un peu dommage, je l'ai dit à mes joueurs, il fallait rester beaucoup plus calmes. On n'a pas donné une belle image ni de nous ni du Congo. Peut-être avec la chaleur, la tension a été un peu élevée chez tout le monde. Mais ce n'est pas un exemple. Il n'y a pas de souci entre Mbemba et moi ou l'équipe. On avance, c'est passé maintenant ».

Parlant du match, le sélectionneur de la RDC, Sébastien Desabre, a indiqué : « C'est un sentiment de satisfaction d'avoir tenu tête à la meilleure équipe d'Afrique. Je suis très fier de mes joueurs, de leur énergie et de leurs qualités. On a montré de belles chose aujourd'hui. On leur a fait mal en seconde mi-temps, on s'y attendait, dommage qu'on prenne ce but en début de match. Le Maroc est une grande équipe qui est allée en demi-finale de la Coupe du monde ». Par rapport à l'incident, il a ajouté : « Il y a eu de la frustration des deux côtés. Nous sommes dans la communauté du football professionnel, on est ensemble. Ce sont des matches d'hommes, donc à un moment donné c'est normal. On souhaite bonne chance au Maroc pour la suite de la compétition ».