Afrique: Le Sénégal rejette toute idée de légalisation de l'homosexualité

Dakar — Le Sénégal, par la voix de sa ministre de la Justice, a de nouveau exclut, lundi, à Genève, toute idée de légalisation de l'homosexualité, en réaffirmant une »position de principe claire » sur la question des LGBT (lesbiennes, gays, bisexuels, transgenres)

»(...) Pour les LGBT, je voulais rappeler solennellement, la position du Sénégal. Le Sénégal exclut toute idée de légalisation sur la question des LGBT. Le Sénégal exclut toute idée de légalisation. Et c'est pour cela que le Sénégal a rejeté beaucoup de résolutions », a notamment souligné la Garde des Sceaux lors de l'examen de la situation des droits de l'homme au Sénégal dans le cadre de l'examen périodique universel (EPU) du Conseil des droits de l'homme des Nations unies.

»Le Sénégal a rejeté toutes les résolutions où la question des LGBT a été incluse parce que c'est la position souveraine du Sénégal. C'est une position claire et le Sénégal dit devant ses partenaires et le dit à la communauté internationale. C'est la position de principe du Sénégal. Le Sénégal ne légalise pas les droits sur les LGBT », a insisté Aïssata Tall Sall.

Elle a insisté sur le fait qu'au Sénégal, »les libertés sont exercées et totalement exercées. L'usage de la force est réprimé et totalement et judiciairement réprimé ».

%

Plusieurs intervenants ont salué les efforts du Sénégal pour la promotion des droits de l'homme ces dernières années. Nombreux parmi eux ont formulé des recommandations à l'Etat du Sénégal pour améliorer la situation des droits humains dans le pays.

Ils ont par exemple invité le Sénégal à accroitre l'accès des filles des zones rurales à l'éducation, réduire la mortalité maternelle et infantile, veiller sur le principe de non-discrimination et sur la protection des minorités ».

Les recommandations ont également trait à la réduction des surcharges dans les prisons, la sensibilisation sur les changements climatiques, la réduction de la pauvreté, la lutte contre les violences basées sur le genre, le renforcement du Comité sénégalais des droits de l'homme, la protection des personnes vivant avec un handicap entre autres.

La situation des droits de l'homme au Sénégal est examinée, lundi, à Genève (Suisse), dans le cadre de l'Examen périodique universel (EPU) du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies.

C'est le quatrième passage du Sénégal, après février 2009, octobre 2013 et novembre 2018, devant l'EPU, un mécanisme unique qui permet d'examiner périodiquement la situation des droits de l'homme dans les 193 États membres des Nations Unies.

La délégation sénégalaise est dirigée par Aïssata Tall Sall, Garde des Sceaux et ministre de la Justice.

Les trois États faisant partie du groupe de rapporteurs (troïka) pour l'examen du Sénégal sont l'Allemagne, le Kazakhstan et la Somalie.

Le Groupe de travail sur l'EPU adoptera les recommandations faites au Sénégal, le 26 janvier. Selon la procédure, l'État examiné pourra alors indiquer sa position sur les recommandations reçues lors de l'examen.

Le Conseil des droits de l'homme indique que le Sénégal est l'un des 14 Etats à être examiné par le Groupe de travail de l'EPU au cours de sa 44e session qui se tient du 22 janvier au 2 février 2024.

Le Groupe de travail de l'EPU est composé des 47 États membres du Conseil des droits de l'homme, cependant, chacun des 193 États membres de l'ONU peut participer à l'examen d'un pays.

L'EPU se fera sur la base du rapport national (informations soumises par l'État examiné) ; la compilation d'informations provenant de rapports d'experts et d'expertes des droits de l'homme, plus connus sous le nom de Procédures spéciales, d'organes créés par des traités internationaux relatif aux droits de l'homme et d'autres organismes des Nations Unies; les informations provenant d'autres parties prenantes, y compris les institutions nationales des droits de l'homme, les organisations régionales et la société civile.

L'EPU est un mécanisme unique qui permet d'examiner périodiquement la situation des droits de l'homme dans les 193 États membres des Nations Unies.

Depuis la première session de l'EPU en avril 2008, tous les 193 États membres ont été examinés à trois reprises dans le cadre du premier, second, et troisième cycle de l'EPU.

Pour ce quatrième cycle de l'EPU, les États vont à nouveau "énoncer les mesures qu'ils ont prises pour mettre en oeuvre les recommandations faites au cours des examens précédents auxquelles ils se sont engagés à donner suite, ainsi que de mettre en évidence l'évolution récente des droits de l'homme dans le pays".