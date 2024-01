Afrique: Clôture à Salé de la 7ème Assemblée générale de la FAAPA

Salé — Les travaux de la 7ème Assemblée générale de la Fédération Atlantique des Agences de Presse Africaines (FAAPA), tenue sous le thème "L'information africaine : un enjeu de souveraineté majeur", ont pris fin, mardi à Salé, avec la remise du Grand prix de la Fédération au titre des éditions 2022 et 2023.

Ainsi, au titre de l'année 2022, le Grand Prix du meilleur article été attribué à Abdoulaye Diallo, journaliste de l'Agence de Presse Sénégalaise (APS), tandis que celui du meilleur reportage vidéo a été décerné à Kamongnin Sylla, journaliste de l'Agence Ivoirienne de Presse (AIP) et celui de la meilleure photo à Mme Ahou Suzanne Konan, reporter-photographe de l'AIP.

Pour ce qui est des lauréats du Grand Prix de la FAAPA au titre de l'édition 2023, ils sont Oumar Sankaré, journaliste de l'Agence Malienne de Presse et de Publicité (AMAP), pour le meilleur article; Abou Anatole Konate, journaliste de l'Agence Ivoirienne de Presse, récompensé pour le meilleur reportage vidéo, et Blaise Irenge, reporter-photographe de l'Agence Congolaise de Presse (ACP), de la République démocratique du Congo (RDC), primé pour la meilleure photo.

Cette Assemblée générale de deux jours a été, en outre, marquée par l'adoption du plan d'action de la Fédération au titre de 2024 et qui porte sur plusieurs domaines à savoir l'organisation, la formation et la qualification professionnelles, le multimédia, la communication, la coopération et le partenariat.

Elle a aussi examiné et adopté le rapport de la 6ème Assemblée générale, le rapport sur les réunions du Conseil exécutif, le rapport sur les séminaires de formations et le rapport financier.

Par ailleurs, les participants à un panel organisé dans le cadre de cette Assemblée générale sous le thème "Souveraineté africaine en action : perspectives sur l'information et l'initiative pour la façade atlantique" ont souligné que les agences de presse ont un rôle majeur à jouer dans la promotion de la coopération informationnelle au niveau de la façade atlantique et dans la préservation de la souveraineté médiatique des pays du continent.

Une importante conférence au Policy Center for the New South de l'Université Mohammed VI Polytechnique a été également organisée dans le cadre de cette Assemblée générale pour discuter des multiples facettes du potentiel de l'Atlantique africain et explorer les pistes de développement durable et de l'intégration régionale au niveau de cette région.

Les participants à cette rencontre ont hautement salué la pertinence de l'Initiative lancée par SM le Roi Mohammed VI pour favoriser l'accès des pays du Sahel à l'océan atlantique, soulignant qu'il s'agit d'une illustration de l'engagement ferme du Royaume en faveur du développement de l'Afrique et du raffermissement de la coopération Sud-Sud.

Au terme de cette Assemblée générale, cinq accords bilatéraux de coopération ont été signés entre des agences de presse membres de la Fédération.

A noter que la FAAPA tiendra en octobre prochain sa 8ème Assemblée générale qui coïncidera avec le 10ème anniversaire de sa création.

Créée en 2014 à Casablanca, la FAAPA constitue une plateforme professionnelle de réflexion sur l'avenir des agences de presse et sur le rôle qu'elles doivent jouer au 21ème siècle dans leurs diversités et leurs spécificités respectives, en tenant compte des profondes mutations qui caractérisent le paysage médiatique dans le contexte de la mondialisation et à l'ère du multimédia.