Afrique: 7ème Assemblée générale de la FAAPA - Adoption du plan d'action 2024

Salé — La 7ème Assemblée générale de la Fédération Atlantique des Agences de Presse Africaines (FAAPA), qui se tient sous le thème "L'information africaine : un enjeu de souveraineté majeur", a adopté, mardi à Salé, le plan d'action de la Fédération au titre de 2024.

Ce plan d'action, adopté lors de la deuxième journée des travaux de cette Assemblée tenue sous la présidence de M. Fouad Arif, président de la FAAPA et Directeur général de l'Agence Maghreb Arabe Presse (MAP), porte sur plusieurs domaines à savoir l'organisation, la formation et la qualification professionnelles, le multimédia, la communication, la coopération et le partenariat.

Dans le domaine de l'organisation, le plan prévoit la tenue en octobre 2024 de la 8ème Assemblée générale de la FAAPA, qui coïncidera avec la célébration du 10ème anniversaire de la Fédération.

Outre la célébration de cet anniversaire, cette Assemblée générale sera marquée par l'organisation d'un séminaire sous le thème "Les agences de presse à l'ère de l'intelligence artificielle".

Le plan d'action prévoit aussi la tenue en Côte d'Ivoire de la 9ème réunion du Conseil exécutif de la FAAPA.

Dans le domaine de la formation et de la qualification professionnelles, la FAAPA compte notamment organiser, en 2024, au centre africain de formation des journalistes (CAFJ) un séminaire sur le photojournalisme, la 2ème rencontre des femmes leaders, le 2ème forum des directeurs de l'information et le 2ème symposium des IT mangers.

%

Concernant le multimédia, le plan d'action porte sur le relookage et le développement du site web de la FAAPA, la consolidation et le développement du site web réseau des femmes leaders NWL-FAAPA, outre la conception et la réalisation d'un site web dédié au réseau des journalistes sportifs RJS-FAAPA.

Dans le domaine de la communication, le plan d'action prévoit l'octroi du Grand prix de la FAAPA pour le meilleur reportage vidéo, le meilleur article et la meilleure photo pour l'année 2024.

Il s'agit aussi de l'organisation et de la participation à des activités médiatiques et événementielles (forums, séminaires et expositions...).

Par ailleurs, le plan d'action 2024 prévoit la signature par des membres de la FAAPA de conventions et accords de coopération et de partenariat.

Cette deuxième journée a été, en outre, marquée par l'examen et l'adoption du rapport de la 6ème Assemblée générale, du rapport sur les réunions du Conseil exécutif, du rapport sur les séminaires de formations et du rapport financier.

Au programme de cette Assemblée générale, figuraient un panel sous le thème "Souveraineté africaine en action : perspectives sur l'information et l'initiative pour la façade atlantique" et une importante conférence au Policy Center for the New South de l'Université Mohammed VI Polytechnique, qui a abordé les multiples facettes du potentiel de l'Atlantique africain et exploré les pistes de développement durable et de l'intégration régionale au niveau de cette région.