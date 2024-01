Afrique: CAN 2023 - Trois victoires en matches de poule, historique pour le Sénégal

Champions d'Afrique en titre, les « Lions » du Sénégal ont, une nouvelle fois, offert à leurs supporters, un récital et une leçon de réalisme en battant 2-0 la Guinée pour leur troisième et dernier match dans le groupe C. Un carton plein qui aura mis du temps à se dessiner, mais qui leur permet de rester à Yamoussoukro pour y disputer leur huitième de finale.

YAMOUSSOUKRO - C'est à un véritable duel que la Guinée et le Sénégal se sont livrés, hier, sur la pelouse du stade Charles Konan Banny de Yamoussoukro dans le cadre de la 3e et dernière journée du groupe C de la Coupe d'Afrique des Nations (Can) «Côte d'Ivoire 2023».

La tension était palpable entre les deux équipes et cela s'est vu en tout début de match avec des échauffourées qui ont conduit l'arbitre à intervenir pour calmer la situation. Le jeu pouvait alors reprendre sans que les équipes ne se mettent en évidence. L'enjeu en valait certainement la peine, car une victoire de l'une ou de l'autre aurait des conséquences sur la suite.

En effet, le Sénégal (6 pts) n'avait besoin que d'un match nul pour rester à Yamoussoukro alors que la Guinée était dans l'obligation de s'imposer pour ravir la première place à son adversaire. Sur les 45 premières minutes, aucune des équipes ne s'est créé une situation dangereuse, malgré une volonté de forcer la décision, mais les défenses ont tenu bon. Ce qui a occasionné, de nouveau, des tensions en fin de la première période, obligeant cette fois, Pacifique Ndabihawenimana à sortir les biscottes.

En seconde période, la situation revient au calme et le Sénégal parvient à s'approcher des buts d'Ibrahima Koné avec une tête d'Abdoulaye Seck consécutif à un coup franc qui ne trouve pas le cadre 51e. Parti à la limite du hors-jeu, Sadio Mané croyait offrir l'avantage au Sénégal, mais il se rate complètement après avoir effacé le gardien (55e). Mais ce n'était que partie remise puisqu'Abdoulaye Seck parvient à le réussir, d'une tête imparable, sur une magnifique offrande de Krepin Diatta sur un coup franc venu de la droite (60e).

Le plus dur est fait et la Guinée se retrouve obligée de se ruer à l'attaque pour refaire son retard. L'entrée de Mohamed Lamine Bayo à la place de Sehrou Guirassy a semblé redonner un peu d'allant à l'attaque du «Sily» national et Aguibou Camara en profite pour se mettre en évidence. Mais sa frappe, depuis l'entrée de la surface de réparation, s'envole au-dessus des cages d'Édouard Mendy (82e).

Une petite alerte et Illiman Ndiaye va, très vite, éteindre les espoirs guinéens en marquant le but du break sur une inspiration de Sadio Mané. Profitant d'une récupération haute de Gana Guèye, l'attaquant d'Al-Nassr décale idéalement le joueur marseillais qui n'avait juste qu'à placer le cuir à l'angle opposé (2-0, 89e).

Cette fois, la messe est dite même si Morgan Bono a obligé Édouard Mendy à réaliser une énorme parade sur sa reprise en ciseau en toute fin de match (90e+2). Avec trois victoires en autant de sorties, le Sénégal (9 pts) est plus que jamais leader du groupe C et restera à Yamoussoukro pour sa huitième de finale.

FICHE TECHNIQUE

Mi-temps : 0-0. Buts : Abdoulaye Seck (60e), Illiman Ndiaye (89e). Arbitre : Pacifique Ndabihawenimana (Burundi), assisté par Seydou Thiama (Burkina Faso) et Adelmiro Dos Reis Monte Negro (Sao Tomé). Avertissements : Facinet Conteé (24e), Naby Keïta (45e+2) pour la Guinée ; Ismaël Jacobs (45e+2) pour le Sénégal.

LES ÉQUIPES - GUINÉE : Ibrahima Koné, Saïdou Sow, Mohamed Camara, Antoine Conté (Ibrahim Diakité, 62e), Issiaga Sylla, Abdoulaye Touré, Moriba Kourouma (Seydouba Cissé, 73e), Naby Keita (Cap), Aguibou Camara, Facinet Conté (Karim Cissé 78e), Sehrou Guirassy (Mohamed Lamine Bayo (62e). Entraîneur : Kaba Diawara.

SÉNÉGAL : Édouard Mendy, Kalidou Koulibaly, Abdoulaye Seck, Krépin Diatta, Ismaël Jacobs (Fodé Ballo Touré, 86e), Pape Guèye (Cheikhou Kouyaté, 70e), Nampalys Mendy, Matar Sarr (Idrissa Gana Guèye, 66e), Ismaïla Sarr (Illiman Ndiaye, 70e), Sadio Mané, Habib Diallo (Nicolas Jackson, 86e). Entraîneur : Aliou Cissé.

UN HOMME DANS LE MATCH

Abdoulaye Seck, la belle leçon de patience

Lors de la dernière Can, au Cameroun, il n'avait joué la moindre minute. Aliou Cissé ne lui avait pas donné sa chance. Il a pris son mal en patience et cette année, Abdoulaye Seck, à la surprise générale, figure sur la liste des 27 « Lions » choisis pour défendre le titre en Côte d'Ivoire. Alors qu'il n'avait disputé que quatre minutes depuis le début de la Can, Seck, titularisé hier dans l'axe central, en l'absence de Moussa Niakhaté blessé, a assuré. Son duo avec Pape Guèye a fonctionné à merveille. Ils n'ont laissé la moindre chance de s'illustrer à Sehrou Guirassy qui effectuait son baptême du feu après avoir raté les deux premiers matchs du « Syli » contre le Cameroun et la Gambie.

Très posé, Seck a répondu présent, défensivement et offensivement. C'est lui d'ailleurs qui ouvre le score après l'heure de jeu. Sur un coup franc magistralement exécuté côté droit par Krépin Diatta, le défenseur du Macabi Haifa (Israël) surgit de nulle part et, d'une tête imparable, bat le portier guinéen Ibrahima Koné. C'est son deuxième but sous le maillot national. Ce bon concours de circonstance avec la blessure de Niakhaté, lui a permis de montrer toute sa classe et sa détermination. Sa prestation correcte lui a permis d'être désigné « Homme du match ».

Abdoulaye Seck qui a, au sortir de cette première titularisation en Can, grappillé des points, s'est félicité d'avoir marqué son premier but en Coupe d'Afrique, mais aussi, d'avoir fait un bon match et d'avoir été désigné « Homme du match ». « La dernière fois, face au Cameroun, je suis rentré en deuxième mi-temps. J'ai eu l'occasion de marquer, mais je l'ai ratée. Aujourd'hui (hier), j'étais titulaire, j'ai eu l'occasion, je l'ai marquée. Ça fait plaisir », s'est réjoui le défenseur dont la patience a payé.

« Je suis un joueur patient. Dieu avait décidé que je n'allais pas avoir de minute de jeu lors de la dernière Can. Cette fois-ci, il en a aussi décidé autrement. Je me suis accroché, j'ai fait confiance au coach et à mes coéquipiers qui m'aident toujours à faire des efforts pour jouer », a-t-il ajouté.

Pour Abdoulaye Seck, aucun match ne sera facile pour le Sénégal. « Notre objectif est de gagner tous nos matchs. On en a déjà gagné trois, il nous en reste quatre. Nous allons donc rester humbles, garder les pieds sur terre et continuer à travailler », a assuré le défenseur des « Lions ».

ZONE MIXTE

ÉDOUARD MENDY, GARDIEN DE BUT

«On a relevé le challenge qu'ils ont voulu nous imposer»

«C'était un match disputé. On savait que ça allait être difficile. On les a croisés en 2022. Ils sont en train de faire du concret avec leur coach. Ils ont beaucoup de joueurs qui évoluent en Europe. On n'a pas été surpris. On a bien préparé ce match, on était bien prévenus. On a relevé le challenge qu'ils ont voulu nous imposer. Au final, je pense qu'on a pris le dessus de façon méritée. On voulait finir en beauté cette phase de groupes pour bien préparer les prochains matches».

KRÉPIN DIATTA, MILIEU DE TERRAIN

«Se concentrer pour essayer d'aller le plus loin possible»

«C'était aussi important de faire le carton plein, mais on ne va pas rester sur ça. On est contents, maintenant on va aller se reposer et préparer le prochain match. On est désormais dans une phase où si on gagne, on reste dans la compétition et si on perd, on en sort. Il faut donc se concentrer pour essayer d'aller le plus loin possible. Je ne regarde pas trop ce que je fais. Ma personne importe peu. Je préfère rester sur la performance globale de l'équipe».

IDRISSA GANA GUEYE, MILIEU DE TERRAIN

«On n'aura pas droit à l'erreur»

«C'est un premier bilan positif avec trois victoires en autant de sorties. Mais ce n'est pas l'objectif final. Il faut rester humble et continuer le travail. Ce sont les matches à élimination directe et il faudra bien se préparer. On n'aura pas droit à l'erreur. On va bien se reposer, car c'est tout un groupe qui va permettre à l'équipe nationale du Sénégal d'aller loin».

DÉBRIEFING

3 VICTOIRES, 8 BUTS INSCRITS ET 1 ENCAISSÉ

Les champions en titre carburent ...

Avec trois victoires en trois sorties, le Sénégal a fait le plein de points lors de la phase de groupe. Ils terminent à la première place qui leur garantit de rester Yamoussoukro ; ville qui a vu les « Lions » dominer tous leurs adversaires. Les champions d'Afrique avaient bien démarré en battant nettement la Gambie 3-0, lançant ainsi idéalement la défense de leur titre. Face au Cameroun pour le duel de «Lions», les joueurs d'Aliou Cissé n'ont pas tremblé et se sont imposés sur le score sans appel de 3 à 1. Hier, face à la Guinée, ils n'avaient besoin que d'un point pour terminer à la tête du groupe. Mais le «Syli» national n'a pas réussi à stopper la machine sénégalaise qui fait mieux qu'en 2021. En effet, les «Lions», en plus de réaliser un premier sans-faute historique en 17 participations en phase finale de Can, se sont montrés très efficaces offensivement. Ils ont inscrit 8 buts en 3 matches seulement, soit un ratio de 2,6 buts par rencontre. Aucune équipe n'a fait mieux. En 2022, l'année du sacre, au Cameroun, ils avaient mis 9 buts en 7 matches. Une belle moisson qui laisse augurer de belles promesses pour la suite. «Nous étions dans un groupe de la mort avec de fortes oppositions et nous avons gagné les trois matches ; ce qui est satisfaisant. Lorsque nous avons perdu la finale en 2019 contre l'Algérie, nous avons beaucoup appris de cette défaite. C'est ce qui nous a permis de remporter le titre deux ans plus tard, au Cameroun. Jusqu'à présent, nous avons marqué 8 buts en 3 matches. Nous allons nous reposer un peu, et nous avons 5 jours avant de jouer les huitièmes de finale ».

... en attendant son adversaire

Premier du groupe C, le Sénégal n'est pas encore édifié sur son adversaire. Il pourrait être le troisième du groupe A ou du groupe F. Á l'heure actuelle, il n'y a aucune certitude puisque que dans cette poule composée du Maroc (4 pts), de la Rd Congo (2 pts), de la Zambie (2 pts) et de la Tanzanie (1 pt), les cartes sont loin d'être distribuées et la donne pourrait changer à tout moment. Les «Lions» de l'Atlas affrontent ce mercredi, les «Chipolopolos». Une victoire des hommes de Walid Regragui scellerait définitivement le sort des Zambiens. Et dans ce cas de figure, les «Lions» du Sénégal croiseraient la Côte d'Ivoire, à Yamoussoukro. Une défaite des «Chipolopolos» ressusciterait donc les «Éléphants» qui ont frôlé le pire avec leur lourde défaite (0-4) face à la Guinée Équatoriale.

AU RYTHME DE LA CAN

La Guinée se retrouve 3e et croisera la Guinée Équatoriale

Kaba Diawara avait bien raison quand il disait qu'il ne voulait pas perdre contre le Sénégal et qu'il visait la première place pour pouvoir rester à Yamoussoukro et d'y préparer sereinement les huitièmes de finale. En s'inclinant, hier, contre le Sénégal (0-2), le «Syli» s'est mis dans une bien mauvaise posture. L'équipe guinéenne a été rétrogradée à la troisième place du groupe C suite à la victoire 3-2 du Cameroun sur la Gambie. Les «Lions indomptables», à la faveur d'une attaque plus prolifique, leur chipent la deuxième place.

Après trois matches, les deux équipes comptent le même nombre de points (4, -1), mais le Cameroun dispose de la meilleure attaque avec 5 buts marqués contre 2 pour la Guinée. Le «Syli» qui voulait éviter de finir deuxième ira bien à Abidjan dans la peau d'un des quatre meilleurs troisièmes, puisqu'il affrontera en huitième de finale la Guinée Équatoriale qui a terminé à la première place du groupe A devant le Nigeria et la Côte d'Ivoire. La rencontre est prévue le 28 janvier, au stade Alassane Ouattara d'Ebimpé. Face à l'une des grosses sensations de cette 34e édition de la Can, Kaba Diawara devra élever le niveau pour espérer passer en quart de finale.

Et Dieu et Wooh sauvèrent le Cameroun ...

Avec un point au coup d'envoi, le Cameroun gardait encore toutes ses chances de rester dans la compétition. Pour ce faire, les «Lions indomptables» devaient gagner contre la Gambie pour valider leur ticket pour les huitièmes de finale. Hier, à Bouaké, le Bon Dieu a répondu aux prières de Rigobert Song ; lui qui misait sur sa bienveillance pour poursuivre sa route. Dans un match complètement fou. Karl Toko Ekambi avait ouvert la marque avant l'heure de jeu (1-0, 56e). Jusque-là, le Cameroun était qualifié. Mais à la 72e minute, Ablie Jallow est venu brouiller les cartes. Face à des «Scorpions» qui n'ont inscrit le moindre point et qui voulaient sortir sur une note positive, Anguissa et ses coéquipiers devaient tout recommencer à zéro. Ebrima Colley allait davantage leur compliquer la tâche en doublant le score (2-1, 85e) pour la Gambie. Les carottes étaient presque cuites pour les quintuples champions d'Afrique. Jusqu'à ce que James Gomez marqua contre son camp (2-2, 87e) et redonna espoir aux Camerounais. Christopher Wooh délivre le Cameroun en inscrivant, dans les arrêts de jeu, sur un corner de Nkoudou, le but de la victoire (3-2, 90). Les «Lions indomptables» sont revenus de loin. Et c'est de bonne guerre pour Rigobert Song qui avait crié sur tous les toits que son équipe sera bien au rendez-vous des huitièmes de finale. Le Cameroun n'est pas mort. Les «Lions indomptables» qui visaient la troisième du groupe C, font même mieux puisqu'ils se retrouvent deuxièmes, derrière le Sénégal.

... Bye-bye Gambie ...

Le Cameroun qui rit, et la Gambie qui pleure. C'est le scénario de la deuxième rencontre du groupe C. Sensation de la dernière Can au Cameroun, les « Scorpions », qui s'étaient hissés en quart de finale, avant d'être éliminés par les «Lions indomptables», ne rééditeront pas la même performance. La faute à une équipe camerounaise dos au mur après avoir perdu le duel des «Lions» face au Sénégal. Battue (0-3) par les champions d'Afrique en titre, l'équipe de Tom Saintfiet s'était ensuite brisée les pinces face au Syli (0-1) dans un match qu'il ne fallait pas perdre. Ces deux défaites de rang qui éliminaient l'équipe gambienne n'ont pas pour autant, empêché Oumar Colley et ses coéquipiers de bousculer et de faire douter Anguissa et sa bande au cours d'un match complètement fou. Mais c'est le Cameroun qui a eu le dernier mot (3-2). Avec trois défaites en autant de sorties, la Gambie quitte la compétition sans le moindre point.

... La Côte d'Ivoire devra encore patienter

Humiliée lundi, devant son public, au stade Alassane Ouattara d'Ebimpé, par la Guinée Équatoriale (4-0), la Côte d'Ivoire a compromis ses chances de passer sans ambages au tour suivant. Cette raclée n'élimine toutefois pas les «Eléphants» qui restent encore en vie. Et qui sont obligés de sortir les calculettes. Le Mozambique ayant anéanti les espoirs du Ghana, il ne restait plus aux Ivoiriens que de souhaiter que le Cameroun et la Gambie qui s'affrontaient, hier, à Bouaké, fassent match nul ou que les «Scorpions» piquent les «Lions indomptables».

Le scénario qu'ils attendaient ne s'est malheureusement pas produit. Les deux équipes ont livré une bataille épique pour remporter le gain de la partie. À l'arrivée, c'est le Cameroun qui a eu le dernier mot. Une victoire sur le fil (3-2) qui amoindrit les chances de l'équipe de Jean Louis Gasset. Le match qui opposera, dans le groupe F, le Maroc à la Zambie, sera celui de tous les espoirs pour l'équipe ivoirienne. Ils prieront tous leurs dieux pour que les «Lions» de l'Atlas déchiquètent les «Chipolopolos». Que c'est dur de ne pas avoir son destin entre ses mains !

AU RYTHME DE LA CAN : GROUPE E

AFRIQUE DU SUD - TUNISIE

Un duel crucial pour les «Aigles» de Carthage

Avec un seul point au compteur, la Tunisie dispute un match crucial, ce mercredi, contre l'Afrique du Sud. Après leur surprenante défaite lors de leur match inaugural contre la Namibie (0-1), les «Aigles» de Carthage qui ont décroché le point du nul lors du choc du groupe E contre le Mali (1-1), sont dans une position très délicate. En quête d'un premier succès dans cette édition, la Tunisie se présente en bête blessée face à l'Afrique du Sud. Hors course pour la première place, les «Aigles» de Carthage ont tout de même leur destin entre leurs mains : il leur faudra battre l'Afrique du Sud, ce mercredi 24 janvier, pour espérer une qualification pour le tableau final.

Avec quatre points, les partenaires de Youssef Msakni devraient, au minimum, figurer dans les deux premières équipes de la poule. Et doivent absolument s'imposer et espérer que dans l'autre rencontre, la Namibie perde contre le Mali. Si dans le cas contraire, elle s'incline ou fait match nul, elle pourrait dire adieu à la compétition dès la phase de poules. Ce duel face à l'Afrique du Sud ne sera pas une partie de plaisir pour les protégés de Jalel Kadri. Requinqués par leur victoire convaincante (4-0) contre la Namibie, les «Bafana Bafana» seront tout déterminés à continuer sur cette dynamique victorieuse pour bien sécuriser leur place pour le tour suivant. L'équipe d'Hugo Broos, qui a su bien se relever après le revers (0-2) contre le Mali, ne voudra pas laisser passer une si belle occasion de passer au second tour. Avec un moral retrouvé, les «Bafana Bafana» tenteront de rééditer leur belle performance, ce soir, face à la Tunisie.

NAMIBIE - MALI

Les «Braves Warriors» vont jouer leur va tout

Face à la Tunisie, la Namibie avait créé l'une des sensations de cette Can en s'imposant d'entrée (1-0). Mais leur élan a été ensuite brisé par l'Afrique du Sud. Pour autant, les «Braves Warriors» ne sont pas éliminés. Après avoir bu le calice jusqu'à la lie face aux «Bafana-Bafana» (0-4), ils sont toujours dans la course à la qualification. Ils espèrent décrocher une deuxième victoire, ce mercredi, au stade Laurent Pokou, pour assurer leur place en huitième de finale. Même un match nul pourrait les qualifier, à condition que dans l'autre rencontre qui se joue simultanément, la Tunisie ne vienne pas à bout de l'Afrique du Sud. Mais leur mission s'annonce ardue. Bien que le Mali, déjà qualifié après sa victoire et son match nul lors de ses deux premières rencontres, les «Aigles» partent avec la faveur des pronostics. Ils voudront engranger les trois points pour s'assurer de terminer à la première place du groupe. Et ils ne feront aucun cadeau aux Namibiens qui seront déterminés à leur jouer un mauvais tour pour accéder pour la première fois aux huitièmes de finale.