Afrique: CAN 2023 / Jalel Kadri (Coach de la Tunisie) - « On demande pardon à nos supporters »

Une défaite contre la Namibie (1-0) et deux matchs nuls contre le Mali (1-1) et l'Afrique du Sud (0-0), c'est le bilan de la Tunisie à l'issue des matchs de poule de la CAN 2023. Un triste bilan qui élimine les Aigles de Carthage.

En conférence de presse, Jalel Kadri, le sélectionneur de la Tunisie, conscient de la déception des supporters, a tenu à leur présenter des excuses.

« On demande pardon à nos supporters. On a fait l'essentiel face à une bonne équipe de l'Afrique du Sud. Nous avons créé quatre occasions, mais on n'a pas eu de réussite », a-t-il déclaré, tout en assumant l'échec de son équipe qui a fini quatrième du groupe E avec deux points.

« Nous avons échoué dans notre mission, j'assume pleinement cet échec. L'objectif c'était de se qualifier en demi-finale. Mais on a échoué. Mon contrat se termine à la fin de la CAN. Mais ma décision est déjà prise. Je dois rencontrer le président de la fédération pour parler de cela ».