Afrique: CAN 2023 - Le Sénégal, meilleure attaque et deuxième meilleure défense du premier tour

Yamoussoukro, 25 jan (APS) - Le Sénégal est la seule équipe à avoir terminé les phases de poule de la 34e Coupe d'Afrique des nations avec neuf points, le maximum possible, sans compter que les Lions ont terminé à la deuxième place au nombre de buts marqués, soit huit réalisations au total contre neuf pour la Guinée équatoriale, meilleure attaque de la première phase de la compétition.

Comme l'Algérie, en 2019, et le Nigeria, en 2021, les champions d'Afrique en titre, logés dans le groupe C, terminent la phase des poules avec trois victoires en autant de sorties.

Ils ont battu successivement la Gambie (3-0), le Camerounais (3-1) et la Guinée, 2-0.

L'équipe nationale du Sénégal a inscrit huit buts et n'en ont pris qu'un seul. Ce qui en fait la meilleure défense avec le Maroc, le Nigeria et le Mali, qui n'ont également concédé qu'un seul but lors du premier tour.

Le Sénégal a pu compter sur sept buteurs différents que sont Pape Guèye, Lamine Camara (doublé), Sadio Mané, Ismaila Sarr, Iliman Ndiaye, Abdoulaye Seck, Habibou Diallo.

Un joueur sénégalais a été désigné « homme du match » par trois fois : Lamine Camara contre la Gambie, Ismaila Sarr lors de la confrontation contre le Cameroun et Abdoulaye Seck à l'issue du derby contre la Guinée.

Quatre-vingt-neuf buts inscrits contre soixante-huit en 2021

L'Equato-Guinéen Emilio Nsue est le meilleur buteur de ces phases de poules avec cinq buts au compteur. Il a réalisé un triplé contre la Guinée-Bissau (4-2) et un doublé contre la Côte d'Ivoire (4-0). L'Algérien Bounedjah et l'Egyptien Mostafa Mohamed chacun trois réalisations, dont chacun un doublé.

Le Sénégalais Lamine Camara en est à deux buts, au même titre que le Burkinabè Bertrand Traoré et le Ghanéen Mohamed Kudus.

Au total, 89 buts ont été inscrits lors de ce premier tour de compétition, soit 21 de plus que lors de la dernière édition de la CAN. Dans le détail, 27 buts ont été marqués lors de la première journée, 38 à l'issue de la deuxième, contre 24 lors de troisième et dernière journée de la phase des poules.

Cent buts avaient été inscrits à la CAN 2021 sur l'ensemble de la compétition.

Pour cette CAN 2023 qui prend fin le 13 février prochain, quatre cartons rouges ont été distribués dont deux décernés au Gambien Ebrima Adams et au Guinéen Kamano, lors des matchs de la première journée du groupe C.

Dismas de la Tanzanie et Kabwe de la Zambie ont aussi vu rouge.

La qualification historique de la Mauritanie en huitièmes de finale et l'élimination de ténors comme l'Algérie et l'Algérie sont aussi des faits marquants de cette phase des poules.