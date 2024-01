Afrique: Une CAN 2024 pleine de rebondissements

Bien que les Barea ne participent pas à la CAN 2024 qui a lieu en Côte d'Ivoire, la passion reste la même chez les férus malgaches de football. Ils suivent le déroulement de cette compétition avec intérêt et ils vibrent aux exploits de certaines équipes qui n'étaient pas considérées comme favorites. Il n'y a pas de logique qui tienne, seul le talent permet de s'imposer.

L'Algérie, la tenante du titre, ne pourra pas disputer les huitièmes de finale, la Côte d'Ivoire espère être l'un des meilleurs troisièmes pour y accéder, la Mauritanie sera présente, ce championnat d'Afrique tiendra en haleine tous les amateurs de beau jeu et montre qu'il n'a rien à envier aux grands tournois mondiaux.

Une CAN 2024 pleine de rebondissements

La passion du football a gagné les supporters des grandes équipes du continent. La Côte d'Ivoire qui accueille cette CAN 2024 a tout fait pour que ce soit une réussite et qui plus est, voudrait que son équipe remporte le titre. L'engouement des supporters ivoiriens ne s'est pas démenti tout au long de la phase de poule, mais la désillusion a été grande après la défaite enregistrée lors du dernier match. Mais rien n'est perdu et les Eléphants peuvent continuer leur route s'ils font partie des meilleurs troisièmes.

Parmi les 24 formations présentes, il y avait les équipes phares comme l'Algérie, le Maroc, l'Egypte, le Cameroun, le Sénégal, la Tunisie, le Mali ou le Nigéria, celles moins connues comme la Mauritanie, la Tanzanie, la Zambie, la Guinée Bissau , la Guinée équatoriale, la Gambie, la Mauritanie ou le Burkina Faso. La compétition a permis de voir qu'il n'y a pas de grands favoris et que le niveau des « petits poucets » s'est beaucoup élevé. Les matches ont été d'une grande intensité et ont réservé leur lot de surprises.

Les Algériens ont été éliminés après avoir été battus par les Mauritaniens. Le Maroc a réussi à se qualifier pour les huitièmes de finale. Le Cameroun l'a été de justesse. La compétition continue et les amateurs de football ne boudent pas leur plaisir. Les Malgaches suivent cette CAN 2024 avec beaucoup d'intérêt et pensent que les Barea y auraient eu leur place.