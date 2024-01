Nigeria: Nouvelles violences dans l'Etat du Plateau malgré le couvre-feu

Abuja — Les attaques se poursuivent contre les communautés locales de l'État du Plateau, au centre-nord du Nigeria, où, entre le 23 et le 26 décembre, plus de 200 personnes ont été tuées lors d'une série d'agressions perpétrées par des bandes armées de bergers fulanis (voir Fides 2/1/2024).

Les violences se sont poursuivies malgré la proclamation d'un couvre-feu décrété le 23 janvier par le gouverneur de l'État.

Il n'y a pas d'estimation officielle du nombre de victimes des assauts menés par des hommes armés qui, le 24 janvier, ont rasé des églises et des mosquées dans les quartiers d'Anguwan Dawo, d'Old Market et de Bayan Kasuwa.

La violence s'est ensuite étendue à d'autres zones, où des centres de culte et des magasins ont été incendiés. Les éléments déclencheurs de ces nouvelles attaques sont incertains ; on parle d'un conflit routier entre un habitant et un éleveur ; d'autres évoquent des tentatives de vol de bétail dans les campements de certains éleveurs qui s'étaient installés dans la région de Gangara Kwata.

Le président de l'Association chrétienne du Nigeria (CAN) dans la zone de gouvernement local de Mangu, le révérend Timothy Daluk, a accusé l'armée nigériane d'avoir tué trois chrétiens et d'avoir appliqué les règles du couvre-feu de manière sélective, en discriminant les chrétiens. "Le couvre-feu ne s'applique qu'aux habitants de Mangu, c'est-à-dire à la zone habitée par les chrétiens. Dans cette zone, les musulmans sont libres de se déplacer et de faire ce qu'ils veulent", explique Daluk, selon qui "l'armée a tué trois jeunes hommes de ma connaissance. L'un d'entre eux a été tué devant mon église. Le commandement militaire m'a dit qu'ils n'étaient pas de vrais soldats". Ce que ne croit pas le président de la CAN locale.

%

D'autre part, une organisation islamique, Muslim Rights Concern (MURIC), a déclaré que la crise dans l'État du Plateau a de graves conséquences économiques car elle a fait fuir les investisseurs potentiels, les touristes et les visiteurs, qui sont effrayés par l'insécurité croissante.

MURIC a lancé un appel au calme, signalant que pas moins de huit personnes ont été tuées et que six mosquées et deux églises ont été incendiées dans la zone de gouvernement local de Mangu.

"Le bilan de la violente crise à Mangu, dans l'État du Plateau, s'élève à huit morts. Six mosquées et deux églises ont été incendiées. Les mosquées incendiées comprennent une mosquée centrale, la mosquée Anguwan Dawo Jumat", a déclaré le MURIC dans un communiqué. "Une école islamique, Audi Islamiyyah, a également été brûlée. Les deux églises incendiées, Deden et Assemblies of God's Church, sont situées à Sabon-Kasuwa dans les zones de Dercom et Alogom de Mangu. Le MURIC dénonce la destruction incontrôlée de vies et de biens, en particulier de lieux de culte qui devraient être respectés. C'est un acte barbare et satanique. Nous devons apprendre à coexister pacifiquement".