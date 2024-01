Angola: SonaGás inaugure un système photovoltaïque dans l'usine de remplissage de gaz de Cubal

Benguela — Une installation solaire photovoltaïque, d'une capacité de production de 40.260 kilowatts d'énergie par an, a été inaugurée jeudi, dans la municipalité de Cubal, province de Benguela, pour alimenter l'installation locale de remplissage de gaz butane, a appris l'Angop.

La structure, d'un budget de 250 mille dollars (un dollar équivaut à 831,50 kwanzas), compte 51 panneaux photovoltaïques installés, une unité conteneurisée qui comprend un onduleur et un système de stockage en batteries pouvant fonctionner 24/24 heures.

Installé dans le cadre de la transition énergétique, le système présente les avantages de réduire les émissions de gaz à effet de serre de 65 tonnes/an, de décarboner les opérations et de réduire à la fois la consommation de diesel et les coûts d'énergie, d'exploitation et de maintenance de l'installation.

Selon le président de la Commission exécutive de Sonangol Gaz et Energies renouvelables, Manuel Barros, l'entrée en exploitation du système photovoltaïque implique une réduction de la consommation de 18 mille litres de diesel par an et une économie de plus de 150 mille dollars avec l'acquisition de générateurs.

Il a déclaré que l'installation fonctionnera entièrement avec une énergie propre et renouvelable. "Ce système est moderne et a la capacité de produire 28 kilowatts par heure", a-t-il fait savoir, soulignant que l'unité de remplissage dépendait exclusivement de générateurs, actuellement à l'arrêt.

Pendant la journée, a-t-il expliqué, le système photovoltaïque produira suffisamment d'énergie pour les besoins de l'installation et, la nuit, l'énergie sera garantie par le système de stockage par batterie.

Manuel Barros a annoncé que Sonangol entendait, d'ici 2027, mettre en oeuvre des projets pour atteindre une capacité de production d'énergie de l'ordre de 427 mégawatts.

Pour le représentant du ministère des Ressources minérales, du Pétrole et du Gaz, Manuel Júnior, cette action de Sonangol s'aligne sur les programmes du secteur du Plan national de développement 2023-2027, en termes d'actions et d'objectifs de décarbonation et de contribution à la transition énergétique.

La mini-installation de Cubal a une capacité de remplissage de 3 500 bouteilles de gaz butane de 12 kilogrammes par jour, le surplus étant envoyé vers les provinces de Bié, Huambo et ses environs. La consommation quotidienne moyenne sur la municipalité est d'environ 500 bouteilles.

Les orientations stratégiques du groupe Sonangol partent du principe qu'au moins 12 pour cent de son programme d'investissement, en 2024, soit consacré aux énergies renouvelables.

D'ici 2030, Sonangol a l'intention de réaliser 25 % de ses opérations dans les énergies renouvelables et de continuer à décarboner ses opérations.