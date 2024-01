Afrique: Les start-ups boostent l'écosystème de l'énergie solaire dans le continent

Elles offrent de plus en plus de solutions énergétiques de pointe aux populations confrontées aux pannes de courant, aux baisses de tension et à un approvisionnement en électricité insuffisant.

Surnommé le "continent du soleil", l'Afrique reçoit plus d'heures d'ensoleillement que n'importe quel autre continent. Mais même avec 60 % des ressources solaires mondiales, l'Afrique ne possède qu'un pour cent de la capacité de production solaire, selon l'Agence internationale de l'énergie (AIE).

En raison des problèmes de production d'énergie et d'infrastructure, de nombreux pays africains sont régulièrement confrontés à des coupures de courant, des baisses de tension et un approvisionnement en électricité insuffisant. La pandémie de COVID-19 a ensuite frappé durement l'économie mondiale et les prix des matières premières ont grimpé après l'invasion de l'Ukraine, rendant l'énergie encore plus difficile à acheter pour les Africains les plus pauvres. De plus en plus, ce sont les jeunes pousses, et non les entreprises établies, qui offrent à la majorité des Africains l'accès à des solutions avancées en matière d'énergie solaire. En exploitant la puissance du soleil et en passant à une énergie propre, les Africains peuvent s'attendre à des développements économiques et sociaux majeurs sur tout le continent.L'énergie solaire au service d'autres secteurs d'activité

SunCulture, dont le siège est à Nairobi, a levé plus de 40 millions de dollars pour équiper les agriculteurs ruraux de systèmes d'irrigation fonctionnant à l'énergie solaire. Au lieu de compter sur les précipitations ou de faire tourner les pompes à essence ou à diesel, les agriculteurs peuvent désormais compter sur des systèmes solaires qui sont moins chers, utilisent de l'énergie renouvelable et ne nécessitent qu'un minimum d'entretien. Une fois que l'entreprise a installé un panneau solaire sur le toit de la maison d'un agriculteur et l'a relié à une pompe à eau alimentée par une batterie, le système d'irrigation peut couvrir jusqu'à trois acres.

"Le solaire est particulièrement intéressant en raison de son impact positif sur l'environnement, de son potentiel de création d'emplois et de son potentiel de développement économique", a déclaré Mikayla Czajkowski, chef de cabinet de SunCulture.

"Les nations africaines ont un immense potentiel à tirer de l'utilisation de l'énergie solaire - en particulier dans les régions isolées et mal desservies où l'accès à l'énergie est limité - et facilite la réduction de l'empreinte carbone du continent, apportant ainsi une contribution précieuse aux efforts mondiaux de lutte contre le changement climatique", a ajouté Mme Czajkowski.

Lors d'une étude d'impact menée auprès des clients de SunCulture, la société d'évaluation 60 Decibels (une organisation basée aux États-Unis qui propose des évaluations personnalisées) a constaté que SunCulture avait apporté des améliorations significatives : 89 % des petits exploitants agricoles ont vu leur qualité de vie s'améliorer, 90 % ont augmenté leur production et 87 % leurs revenus.

Des start-up ambitieuses

De GridX Africa, une entreprise qui propose de l'énergie solaire hors réseau aux exploitations agricoles, aux gîtes touristiques et aux projets de construction au Kenya, au Mozambique et en Tanzanie, à la société d'énergie solaire à paiement à l'utilisation Bboxx et au développeur d'énergie solaire et distributeur d'électricité KarmSolar, basé en Égypte, l'Afrique ne manque pas de start-ups originales dans le domaine de l'énergie solaire.

Si les ambitions de ces entreprises solaires sont louables, il n'est pas facile d'atteindre des niveaux de croissance élevés.

Emily McAteer, fondatrice et directrice générale d'Odyssey Energy Solutions, a passé plus de dix ans à financer et à construire des projets solaires distribués en Afrique et en Inde.

Les pays africains disposent d'un immense potentiel pour tirer profit de l'utilisation de l'énergie solaire.

Son entreprise fournit des solutions technologiques et financières pour les entreprises d'énergie renouvelable distribuée. À chaque étape du développement d'un projet, elle s'est heurtée aux principaux goulets d'étranglement qui empêchent les entreprises solaires comme la sienne de passer à l'échelle supérieure.

En proposant des outils permettant aux développeurs solaires de regrouper et de présenter des portefeuilles de projets aux financiers, les entreprises peuvent accéder au capital de manière plus efficace. Pour obtenir des équipements plus efficacement, Odyssey a rationalisé le processus d'approvisionnement en négociant directement avec les fabricants d'équipements d'origine pour obtenir de meilleurs prix et garanties, et en travaillant avec les développeurs pour le soutien de la chaîne d'approvisionnement.

"Les opérations et la maintenance, en particulier dans les zones reculées, peuvent constituer un obstacle majeur", a déclaré Mme McAteer. "Nous proposons du matériel et des logiciels qui s'intègrent aux actifs solaires afin que les opérateurs et les investisseurs puissent avoir une vision approfondie des performances et optimiser les performances de leurs systèmes.

Les initiatives mondiales ont besoin de capital catalyseur

Plus de 500 millions de personnes vivant en Afrique n'ont pas accès à l'électricité, selon l'IEA Africa Energy Outlook 2022. Les gouvernements et les organisations non gouvernementales ont lancé de nombreux programmes très médiatisés pour stimuler le secteur de l'énergie solaire dans les pays africains, avec un succès mitigé. Le continent a besoin d'une réponse globale pour relever un défi d'une telle ampleur. Lancée en 2012, l'initiative US-Africa Clean Energy Finance (US-ACEF) a tenté de compenser les coûts des premières phases de développement des projets d'énergie propre, dans le but d'attirer les investissements vers ces entreprises.

L'énergie solaire est particulièrement attrayante en raison de ses effets positifs sur l'environnement et l'économie.

Pour Mme McAteer, le modèle US-ACEF s'est avéré efficace. Désormais, les innovateurs ont besoin de niveaux plus élevés de capital catalyseur pour continuer à se développer afin d'atteindre l'Objectif de développement durable 7 des Nations Unies, "Garantir l'accès à une énergie propre et abordable."

"L'investissement annuel en capital dans les énergies renouvelables sur les marchés émergents doit atteindre 1 000 milliards de dollars par an si l'on veut atteindre l'objectif d'émissions nettes nulles d'ici à 2050. L'US-ACEF a établi le modèle de la manière dont l'industrie peut y parvenir", a déclaré Mme McAteer. "Maintenant, la pièce manquante est un investissement continu de la part des financeurs publics et privés".

Innovation en cours

Jusqu'à présent, l'US-ACEF a soutenu 32 projets, avec des investissements spécifiques en Éthiopie, au Kenya, au Maroc, en Namibie, au Nigeria, au Rwanda, au Sénégal, en Afrique du Sud, en Tanzanie et en Ouganda.

Nijhad Jamal, associé directeur d'Equator, une société de capital-risque en phase de démarrage qui se concentre sur les technologies climatiques en Afrique subsaharienne, reconnaît que le secteur de l'énergie solaire en Afrique a grandement bénéficié de l'US-ACEF.

"L'impact de l'US-ACEF sera beaucoup plus important avec des projets tels que l'Alliance pour l'électrification de la santé, qui vise à électrifier plus de 10 000 établissements de santé en Afrique", a déclaré M. Jamal. "La plupart des projets de l'US-ACEF mettent l'accent sur la durabilité. À notre avis, cela aura un impact durable sur le secteur de l'énergie solaire".