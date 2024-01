Afrique: Nigeria-Cameroun, première grosse affiche des huitièmes

Miraculeusement qualifié pour les huitièmes de finale de la Coupe d'Afrique des nations, le Cameroun affrontera le Nigeria dans ce qui constitue la première énorme affiche de la phase à élimination directe.

Malmené comme jamais par la Gambie et même mené dans les dernières minutes, le Cameroun s'est finalement imposé sur un but du Rennais Christopher Wooh dans les ultimes secondes de la rencontre (3-2). Un succès, couplé à la défaite de la Guinée face au Sénégal (0-2) dans l'autre match du groupe C qui a même offert aux Lions indomptables la deuxième place de leur poule.

Sur le papier, le Cameroun aurait pu bénéficier d'un adversaire plus abordable en terminant deuxième et non troisième derrière le Sénégal et la Guinée. Mais voilà, les nombreuses surprises lors de cette CAN disputée en Côte d'Ivoire ont tout bouleversé. Seulement deuxième de sa poule derrière la Guinée équatoriale, le Nigeria se retrouvera donc sur la route des Camerounais dès les huitièmes de finale.

Qualifiés de justesse pour la phase à élimination directe, les protégés de Rigobert Song devront donc sortir le grand jeu face à des Super Eagles toujours invaincus et qui ont notamment battu l'hôte ivoirien (1-0) dans le groupe A. Un match face au Cameroun où les partenaires de Victor Osimhen partent légèrement favoris et joué le samedi 27 janvier au Stade Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan (21h). Le duel entre les quintuples vainqueurs camerounais et les triple champions nigérians promet donc une rencontre à suspense entre entre deux nations qui visaient le dernier carré.

Cette stat inquiétante pour le Cameroun

Les huitièmes de finale de la CAN 2023 en Côte d'Ivoire promettent des affrontements passionnants, en particulier le choc entre le Nigeria et le Cameroun samedi. L'occasion de mettre en lumière une statistique préoccupante concernant le Cameroun.

Les Super Eagles et les Lions Indomptables vont une fois de plus se rencontrer dans le cadre de la CAN. Le bilan des confrontations à la CAN entre ces deux géants du football africain est actuellement de 2 victoires pour le Cameroun, 2 nuls (dont un sacre du Cameroun aux tirs au but), et de 3 victoires pour le Nigeria, dont les deux derniers matchs. Il est à noter que les deux nations se sont affrontées trois fois en finale de la CAN par le passé, avec le Cameroun remportant chaque fois le titre (en 1984, 1988 et 2000).

Des victoires en finale, mais...

En revanche, les quintuples vainqueurs de la CAN ont plus de mal lorsqu'ils croisent le Nigeria plus tôt dans la compétition, à l'instar de leur dernière confrontation dans le tournoi en huitièmes de finale de l'édition 2019, avec une élimination à la clé (2-3). Ainsi, ils n'ont jamais battu les Super Eagles à la CAN hors finale ! Motif d'optimisme en revanche : hors CAN, après une disette de 21 ans, le Cameroun est enfin parvenu à battre à nouveau le Nigeria, en match amical à Vienne en 2021 (1-0). Leur dernier affrontement en date.