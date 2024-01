Afrique: Sénégal-Côte d'ivoire - Le défi «éléphantesque» des Lions

Le Sénégal va croiser le fer avec la Côte d'Ivoire en 8e de finale ce lundi 29 janvier au stade Charles Konan Banny de Yamoussoukro. La mission des « Lions » s'annonce difficile face au pays hôte ressuscité et plus que jamais revigoré après avoir frôlé l'élimination en phase de poule.

Les Lions endosseront le statut de favoris dans ce derby ouest africain. Auteur d'un parcours sans faute, le Sénégal a fini au terme de la phase de poule à faire forte impression à l'entame de cette 34e Coupe d'Afrique. Avec ce sans faute, l'équipe du Sénégal a également réussi à envoyer un message clair à tous ses concurrents en se présentant comme un candidat crédible à sa propre succession. C'est cependant une autre compétition qui commence pour les poulains de Cissé.

La phase à élimination directe où tous les scénarios sont envisageables. Mais les hommes de Cissé doivent resserrer les rangs et se concentrer pour franchir ce cap. Surtout devant cet adversaire ivoirien qui ne réussit souvent pas les équipes sénégalaises. En plus d'avoir infligé au Sénégal sa première défaite lors du match de la troisième place à la Can 1965, les Eléphants avaient réussi à ruiner les espoirs de qualification en demi-finale de la Can 1986 en s'imposant en match de groupe (1-0).

Le contexte est aujourd'hui différent. Invaincus depuis sept matchs toutes compétitions confondues, les Lions surfent sur une bonne dynamique de victoire qui leur permet d'endosser le statut de favoris pour la réalisation du « back to back » et une seconde étoile sous le maillot. Quoiqu'il en soit la bataille de Yamoussoukro ne sera pas de tout repos pour les hommes de Cissé. Surtout face à une Côte d'Ivoire qui a connu un véritable miracle lors de la phase de poules.

Pays hôte, la Côte d'Ivoire est revenue de loin et s'attendait sans doute à prendre la porte après cette gifle subie face à la Guinée Equatoriale lors de la troisième journée (4-0). Avec en prime une humiliante troisième place et une éléphantesque tourmente qui a finalement emporté le sélectionneur Jean-Louis Gasset. Ressuscitée donc dans cette Can, la Côte d'Ivoire n'a plus rien à perdre et se présente comme bête blessée et traquée.

Sous la houlette d'Emerse Fae, l'équipe ivoirienne espère sortir de cette tempête et avoir cet électrochoc qui lui permettra de s'offrir la peau du Sénégal. A défaut d'être envoyée à la maison.

(Envoyés spécaux)