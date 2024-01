Afrique: Sommet Italie-Afrique - Attaf plaide pour l'investissement dans le secteur des infrastructures

ROME — Le ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger, Ahmed Attaf a appelé, lundi lors des travaux du Sommet Italie-Afrique tenus à Rome, à investir dans le secteur des infrastructures, notamment dans les domaines vitaux, tels l'énergie, les transports et les télécommunications, soulignant la mobilisation des efforts de l'Algérie et du continent africain en vue de la réalisation de projets structurants à dimension régionale et complémentaire.

Dans une allocution prononcée lors de sa participation à la 1ère session-débat sur la coopération, le développement économique et les infrastructures, M. Attaf a transmis aux participants les salutations du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune qui,"salue hautement la tenue de ce sommet" et souligne "la nécessité de la conjugaison et l'intensification des efforts, afin d'atteindre les perspectives prometteuses offertes par le partenariat italo-africain".

Quant aux deuxième et troisième projets, il s'agit de la "Dorsale transsaharienne à fibre optique reliant l'Algérie et le Nigeria et visant à développer l'économie numérique régionale dans la région du sahel" et du "projet de Gazoduc transsaharien qui transporte le gaz du Nigéria vers l'Europe en passant par l'Algérie et le Niger".

Le cinquième et dernier projet consiste en "le développement du réseau de transport ferroviaire sur l'ensemble du territoire national", a-t-il indiqué soulignant que ce projet "a été initié par l'Algérie, notamment vers les wilayas du sud", ajoutant qu'"il peut s'étendre vers les pays voisins selon la même perspective d'intégration de la route transsaharienne".

Le ministre des Affaires étrangères a insisté sur l'importance majeure que revêt la question de la coopération, du développement économique et des infrastructures tant pour les pays africains que pour leurs partenaires internationaux, relevant que ce sujet était "lié étroitement aux autres thèmes à l'ordre du jour des travaux de ce sommet, tels que la sécurité alimentaire et les défis liés à la sécurité et à l'immigration clandestine".

Ces données, poursuit M. Attaf, "impactent négativement l'activation totale de la ZLECAF et entravent les opportunités d'intégration et de prospérité qu'offre ce mécanisme à l'intérieur comme à l'extérieur du continent, dans le cadre de la coopération avec les partenaires internationaux".

Au terme de son intervention, M. Attaf a réitéré ses "remerciements aux organisateurs pour avoir judicieusement choisi ce thème important et pour l'avoir inscrit à l'ordre du jour du Sommet Italie-Afrique", formant le voeu de voir ces débats aboutir à "son introduction en tant que priorité principale du partenariat afro-italien".