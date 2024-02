Afrique: CAN 2023 - Clémentine Touré - « Cette CAN, je la surnomme la Coupe d'Afrique des surprises »

Ancienne joueuse de la sélection féminine de Côte d'Ivoire devenue entraîneuse, Clémentine Touré était également présente au programme « Kick and Learn » ce mercredi sur invitation de la CAF.

Occasion pour la coach de dire tout le bien qu'elle pense de la CAN 2023 et de féliciter l'instance dirigeante du football africain pour l'organisation de la compétition.

« Je voudrais de façon particulière faire un clin d'oeil à la CAN 2023 que je surnomme la Coupe d'Afrique des surprises. Tous les pays qu'on s'attendait à voir au stade des quarts de finale ou demi-finale sont déjà éliminés. Mais il y a eu de très beaux matchs, toutes les rencontres ont été alléchantes, on ne savait pas d'avance qui pouvait gagner », a-t-elle relevé au micro de Dounia Mesli, envoyée spéciale d'Africa Top Sports à la CAN 2023. « Félicitations à la CAF qui a innové en passant de 16 à 24 équipe. Cela a été une réussite et je souhaite bonne chance aux équipes encore en compétition », a ajouté Clémentine Touré.

Cette dernier n'a pas manqué de saluer le parcours de la Guinée Equatoriale avec qui elle a remporté la Coupe d'Afrique féminine en 2008 en tant que sélectionneuse. Mme Touré espère aussi que la Côte d'Ivoire remportera la CAN 2023.

« En ce qui concerne la Guinée Equatoriale, mon pays de coeur, mon deuxième pays avec qui j'ai remporté la CAN féminine en 2008, je suis fière du travail qui se fait, très fière du parcours de leur équipe nationale lors de cette compétition. Je suis aussi fier de mon pays la Côte d'Ivoire qui est toujours en course et j'espère que nous allons remporter la coupe », a-t-elle conclu.