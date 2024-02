Afrique: Quarts de finales de la CAN Côte d'Ivoire 2023 - Qui pour entrer dans le carré d'as ?

analyse

Après trois semaines de compétition, la Coupe d'Afrique des nations (CAN) Côte d'Ivoire 2023, entre dans sa phase décisive avec les quarts de finale qui commencent demain 2 février 2024 avec les oppositions Nigeria # Angola, et RDC # Guinée. Le lendemain 3 février, le Cap Vert en découdra avec l'Afrique du Sud tandis que le match le plus attendu sur les bords de la lagune Ebrié, est l'opposition Côte d'Ivoire # Mali, qui se jouera le même jour au Stade de la paix de Bouaké.

De chaudes empoignades en perspective pour une 34ème édition de la CAN déjà riche en émotions, en suspense et en rebondissements et qui promet encore de grandes surprises. A l'image de l'élimination précoce du Maroc, meilleur mondialiste africain poussé à la sortie dès les 1/8èmes de finale par une séduisante équipe sud-africaine en pleine renaissance.

Ou encore de la désillusion du tenant du titre, le Sénégal, qui a tenu son rang lors des matchs de poule par un parcours sans faute, mais qui a été sorti par la Côte d'Ivoire dont beaucoup ne vendaient pas cher la peau, au lendemain de la douche...équato-guinéenne (4-0) qui a vu l'Eléphant passer par le chas d'une aiguille pour accéder au second tour de la compétition en tant que 4ème meilleur troisième. Alors, qui pour entrer dans le carré d'as ?

L'Afrique de l'Ouest semble en pôle position pour conserver le précieux trophée

%

La question est d'autant plus fondée que les oppositions semblent équilibrées, au regard du parcours des huit rescapés qui ont prouvé sur le terrain que leur présence à ce stade de la compétition, est loin d'être usurpée. Et l'on est d'autant plus porté à croire que la compétition gardera tout son attrait pour le public sportif ivoirien que c'est une Côte d'Ivoire revigorée par sa victoire sur le champion en titre et en pleine rédemption qui aborde cette nouvelle phase de la compétition.

C'est dire si la confiance est revenue au sein des Eléphants qui ne rêvent désormais que du titre. C'est donc une nouvelle compétition qui commence pour eux. Et le pays organisateur a d'autant plus de raisons de croire en ses chances d'aller jusqu'au bout qu'il a retrouvé son statut de favori, après la victoire sur le tenant du titre.

En tout cas, la Côte d'Ivoire se verrait bien gravir les trois marches qui la séparent désormais de cette troisième consécration continentale dont rêve tout un peuple. C'est dire si avec le soutien populaire, l'équipe désormais coachée par Emerse Fae, peut frapper un autre grand coup en se qualifiant pour les demi-finales. Mais attention à l'excès de confiance face à des Aigles du Mali encore invaincus et dont le parcours dans cette compétition parle pour eux ; ce qui en fait un redoutable adversaire.

A côté d'eux, avec un nul et trois victoires dont l'une contre la Côte d'Ivoire (1-0) en match de poule et l'autre contre le Cameroun (2-0) en 1/8ème de finale, le Nigeria dégage une puissance et une solidité dans le jeu, qui font logiquement des Super Eagles l'un des prétendants sérieux à la couronne continentale.

Mais en face, il y a des Palancas Negras d'Angola au parcours tout aussi impressionnant, avec un nul et trois victoires en quatre matchs et qui ambitionnent de briser le plafond de verre des quarts de finale pour accéder à la première demi-finale de leur histoire en Coupe d'Afrique des nations. Quant à l'opposition Cap Vert # Afrique du Sud, elle s'annonce tout aussi indécise qu'équilibrée avec des équipes aux parcours différents.

Le football africain se cherche de nouveaux leaders

Mais avec une victoire probante sur le Maroc qui se présentait comme l'un des plus grands favoris, les Bafana Bafana semblent un peu plus en confiance que les Requins bleus du Cap vert qui ont certes entamé la compétition tambour battant en terminant en tête de poule devant l'Egypte et le Ghana, mais ont eu plus de difficultés face à une talentueuse et accrocheuse équipe de la Mauritanie vaincue sur la plus petite des marques, à la suite d'un pénalty obtenu en fin de match.

Enfin, la confrontation entre la Guinée et la RDC s'annonce comme une opposition de style entre deux équipes désireuses de mieux écrire leur histoire dans cette compétition en se hissant dans le dernier carré. Les jeux sont donc ouverts. Mais en attendant, au regard de la qualité du jeu qui se veut la traduction d'un nivellement des valeurs, le football africain peut s'enorgueillir de progrès qui augurent de lendemains meilleurs.

Et avec cinq représentants sur huit à ce stade de la compétition, l'Afrique de l'Ouest semble en pôle position pour conserver le précieux trophée, devant les trois représentants réunis d'Afrique australe et centrale, là où les pays du Maghreb ont complètement disparu du tournoi.

Toujours est-il qu'avec l'élimination précoce de cadors comme le Cameroun, l'Egypte, le Ghana, la Tunisie, le Maroc et l'Algérie, tout porte à croire que le football africain se redessine un nouveau paysage et se cherche de nouveaux leaders. Et l'on se demande si le suspense et les surprises dureront jusqu'au bout de cette 34ème édition pour désigner un champion inédit.

En tout état de cause, cette CAN que la Côte d'Ivoire voulait comme celle de la joie et de l'hospitalité, est bien partie pour être aussi l'une des meilleures de l'histoire. Et l'engouement du public ivoirien pour cette compétition, augure de bonnes retombées économiques pour le pays en général et pour les vendeurs de gadgets en particulier. La fête continue.