Madagascar: Bois de rose saisie en Tanzanie - Une affaire qui remonte en 2014 selon le DG de la Douane

Non. Il n'y a pas eu de sortie récente de rondins de bois de rose du territoire national.

Le directeur général de la Douane, Ernest Lainkana Zafivanona a coupé court, hier aux rumeurs, notamment sur les réseaux sociaux concernant un trafic de 22 containers de bois de rose.

Contexte

Ou plutôt, il a mis les choses dans leur contexte. En effet, d'après les explications du DG de la Douane, cette affaire remonte en 2014 quand, suite aux soupçons de violation des réglementations relatives aux produits de l'annexe II de la Convention sur le Commerce International des Espèces de Faune et de Flore Sauvage Menacés (CITES) 34 containers disant contenir des bois de rose ayant été chargés au port de Zanzibar en Tanzanie, mais initialement en provenance de Madagascar et à destination de Hong Kong ont été interceptés par une équipe multi-urgence dirigée par le Kenya Wildlife Services au port de Mombassa. Les bois de rose de Madagascar avaient été par la suite saisis par les autorités kényanes en attente de l'issue du procès dont cette affaire a fait l'objet. Plus exactement, les conteneurs ont été retenus dans la cour du commissariat du port de Mombassa .

Manipulation

Mais l'affaire n'en restait pas là puisque en juillet 2021, le tribunal de Mombassa a ordonné la remise des rondins de bois de rose aux services forestiers du Kenya en vue de leur conservation et de leur sécurisation. En novembre 2022, les autorités judiciaires kényanes ont autorisé, par voie d'ordonnance, le transfert des 22 conteneurs de 40 pieds dans 22 conteneurs de 40 pieds. Nouveau rebondissement en décembre 2022 quand les bois de rose en question avaient de nouveau fait l'objet d'une tentative d'exportation vers Dubaï via la Tanzanie, à bord du navire AS Nora. Et c'est dans le port tanzanien que les bois de rose avaient été de nouveau interceptés et déchargés le 24 décembre 2022. Il s'agit en somme d'une affaire qui ne date pas d'hier mais qui a fait l'objet d'une manipulation médiatique que certains facebookers ont diffusé à volonté.

Rapatriement

Quoiqu'il en soit, les autorités actuelles ont déjà pris les dispositions qui s'imposent pour le rapatriement de ces richesses nationales. « En 2023, nous avons engagé une série de négociations avec les autorités tanzaniennes », a précisé le DG de la douane. Les instances de la CITES ont également été sollicitées pour les procédures de rapatriement. Trois douaniers ont également été envoyés en Tanzanie pour une mission relative à ce rapatriement. Il reste à espérer que ces rondins de bois de rose d'une valeur de 13 millions de dollars reviennent effectivement au pays, un jour ou l'autre.