Afrique: L'Afrique australe en sommet pour tenter d'endiguer la propagation du choléra dans la région

Les épidémies de choléra se produisaient autrefois selon des cycles de cinq ans, mais les dernières décennies ont connu des poussées annuelles. Cette année, le Zimbabwe a enregistré plus de 7 000 cas et a déclaré l'état d'urgence.

Un sommet extraordinaire de la Communauté des États d'Afrique australe se tient ce vendredi 2 février en Angola pour faire face à l'épidémie de choléra qui se propage en Afrique australe. Depuis octobre dernier et les premiers cas enregistrés en Zambie, huit pays de la région luttent contre cette épidémie, la pire qu'est connue la région depuis des années. Plus de 200 000 cas ont été enregistrés dans toute la région au mois de janvier.

L'épidémie frappe depuis plusieurs semaines plusieurs pays de la sous-région. Les chefs d'État et des gouvernements se réunissent ce vendredi 2 février pour faire le point sur cette épidémie et examiner leurs capacités de riposte. Il y a urgence, car au manque d'accès à l'eau potable, qui aggrave l'épidémie, s'ajoutent les déplacements transfrontaliers de populations - notamment après les fêtes. Le Malawi atteint un record avec 59 000 cas recensés sur un an.

La Zambie enregistre depuis janvier 432 décès et connaît l'une des contaminations les plus fulgurantes le mois dernier avec plus de 3 500 cas en une seule semaine, faisant grimper le nombre total de cas à plus de 12 000. Le gouvernement a d'ailleurs reporté la rentrée scolaire pour tenter de freiner l'épidémie. Et réquisitionné le stade national de football de la capitale pour y ouvrir des centres de traitements.

Le Zimbabwe, qui a notifié 300 morts et compte 20 000 cas de malades, a dû déclarer l'état d'urgence sanitaire dans sa capitale Harare où les infrastructures sanitaires sont vétustes. Le gouvernement a lancé une campagne de vaccination en début de semaine. Le Mozambique voisin n'est pas épargné.

%

Quant à la RDC, plus de 600 cas sont répertoriés sur les deux seules provinces du Haut-Katanga (dont 16 décès ont été enregistrés depuis janvier) et du Lualaba, frontalière avec la Zambie. Un centre de formation militaire est notamment touché, rapporte notre correspondante à Lubumbashi, Denise Maheho.

Il s'agit du centre de formation militaire Mura situé à plus de 120 km au nord de Lubumbashi. Selon le ministre provincial de la Santé, cette institution enregistre des cas de choléra depuis plus d'une semaine. Le docteur Joseph Nsambi n'a toutefois pas donné de chiffres sur les cas notifiés spécifiquement par cette institution. Mais des sources parlent de huit décès parmi les recrues du centre de formation militaire de Mura. Le ministre provincial de la Santé s'est néanmoins voulu rassurant sur la riposte engagée : « Dès les premières heures de la notification des cas, la province avait déjà réagi en rendant disponible un lot des médicaments. Et un autre lot est arrivé ici au centre. La prise en charge s'effectue normalement parce qu'il y a un personnel médical sur place avec motivation et bénéficie de l'encadrement des responsables du centre. »

En 2023, la RDC a enregistré plus de 53 000 cas de choléra, dont 441 décès.