Algérie: Le Comité de haut niveau de l'UA sur la Libye salue le progrès politique important pour aboutir aux élections présidentielle et parlementaires

BRAZZAVILLE — Les membres du Comité de haut niveau de l'Union africaine (UA) sur la Libye ont salué, lundi à Brazzaville (Congo), le progrès politique "important" en Libye pour aboutir à l'organisation d'élections présidentielle et parlementaires.

Dans "La déclaration de Brazzaville pour accélérer le processus de paix et de réconciliation en Libye", sanctionnant les travaux de la 10e session du Comité, les membres ont insisté sur "l'unification du pays à travers une réconciliation nationale inclusive pour renforcer la cohésion sociopolitique", exprimant leur appui à l'unification des institutions nationales en réponse aux aspirations du peuple libyen et en application des décisions de l'UA et des résolutions internationales pertinentes.

Ainsi, les membres du Comité ont de nouveau appelé tous les Libyens à adhérer aux efforts de la réconciliation "de façon totale, inclusive et constructive", mettant en avant l'importance du renforcement du consensus, de l'unité et de la cohésion sociale pour mettre un terme à la crise dans ce pays.

Le Comité a réitéré son appel à toutes les parties étrangères à cesser et à éviter toute ingérence dans les affaires internes de la Libye, car cela peut compromettre l'intéret fondamental du peuple libyen et ses aspirations légitimes à la stabilité, à la paix, à la prospérité et au développement, mettant l'accent sur "le nécessaire retrait de tous les combattants étrangers, des forces étrangères et des mercenaires en Libye conformément aux décisions de l'UA et aux résolutions internationales pertinentes".

%

Les membres se sont, par ailleurs, félicités des efforts consentis par le Conseil présidentiel libyen, à travers l'adoption d'"une vision stratégique nationale pour la réconciliation", en sus de la tenue de la 1ère réunion préparatoire de la Conférence de réconciliation nationale entre les parties libyennes, du 8 au 12 janvier 2023 à Tripoli, dans le sillage de concertations préparatoires dans différentes régions de la Libye.

Dans ce cadre, le Comité a salué l'accord des parties libyennes sur la tenue de la Conférence de réconciliation nationale, le 28 avril prochain dans la ville historique de Syrte, appelant à hâter les travaux préparatoires, en prévision de ce rendez-vous, tout en demandant à l'UA de poursuivre l'appui aux Libyens, en vue d'assurer la réussite de cette opération en temps voulu et de manière efficace.

Le Comité a également salué l'engagement du Secrétaire général des Nations unies (ONU), Antonio Guterres qui a exhorté son représentant spécial en Libye à "une collaboration étroite avec l'UA, en vue d'assurer le rétablissement de la paix et de la stabilité en Libye, mettant en avant le besoin "impérieux" d'une approche et d'une complémentarité des mesures de l'UA, de l'ONU, de l'Union européenne (UE), de la Ligue arabe et de la Communauté internationale, en vue d'éviter un chevauchement des efforts consentis pour la Libye.