Algérie: Le président de la République réitère l'appui de l'Algérie à la réconciliation nationale et l'organisation des élections en Libye

BRAZZAVILLE — Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a exprimé, dans une allocution devant les participants aux travaux de la Réunion du Comité de haut niveau de l'Union africaine (UA) sur la Libye, tenue lundi dans la capitale congolaise (Brazzaville), l'appui total de l'Algérie au projet de réconciliation nationale libyenne inclusive, assurant qu'elle n'épargnera aucun effort dans le cadre des missions de ce comité, en collaboration avec les organisations régionales et internationales concernées, en vue de contribuer à la réussite de cette démarche de réconciliation nationale escomptée.

Monsieur le président de la République a réitéré l'appel à tous les frères libyens à oeuvrer à la concrétisation des aspirations du peuple libyen, toutes composantes confondues, à la sécurité, à la paix et à la stabilité, à lui permettre de choisir ses représentants et à construire son avenir dans le respect et la concorde, loin de toute pression, ingérence ou diktat étrangers, soulignant que cela ne saurait se réaliser qu'à travers l'organisation des élections qui étaient prévues initialement vers fin 2021, étant la meilleure voie à même de mettre un terme à la crise libyenne et le seul garant d'une solution définitive à la problématique de la légitimité en Libye, pays frère.

Dans son allocution lue en son nom par le Premier ministre, M. Nadir Larbaoui, le président de la République s'est dit profondément convaincu de la capacité du Comité de haut niveau de l'UA sur la Libye, de contribuer de manière positive à la conception et la mise en oeuvre d'une solution pacifique à la crise libyenne, afin que le peuple libyen frère puisse préserver l'unité de son territoire, retrouver la paix et reprendre son rôle de premier plan au sein de l'UA dans un climat de stabilité et de développement.