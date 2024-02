Afrique: Finale CAN 2023 - Le coup du marteau... Eléphantesque

analyse

Improbable, historique et magique, tous les qualificatifs sont bons pour nommer le sacre des Éléphants à la CAN 2023. En effet, Sébastien Haller, l'auteur du but victorieux, et ses coéquipiers ont battu en finale, le dimanche 11 février 2024, les Super Eagles du Nigeria par 2 buts à 1.

Une finale qui était pourtant mal partie pour la formation ivoirienne, puisque le capitaine nigérian, William Troost-Ekong, a ouvert le score de la tête, à la 38e mn, à la retombée d'un corner et en prenant le dessus sur la défense adverse. Mais les Éléphants, ayant habitué le public au renversement de situations les plus inattendus, vont rétablir la parité (1-1 ; 65e mn) avant de prendre l'avantage (1-2 ; 82e mn). Et comme les vielles femmes d'Akradjo (village ivoirien réputé pour ses fétiches) l'ont dit, lorsque la Côte d'Ivoire marque, personne d'autre ne marque après. Voilà donc, c'est fait !

La Côte d'Ivoire peut brandir son trophée dans le ciel d'Abidjan. Un exploit que rares de pays organisateurs ont pu réaliser. La dernière datait de 2006 en Égypte. C'est donc une grosse performance pour cette équipe ivoirienne qui est revenue de loin et qui, depuis lors, nous a gratifiés d'un beau football durant tout le tournoi, avec des prestations abouties face au Sénégal en 8e, au Mali en quart et face à la RD Congo en demie. Même pays organisateur donc, cela n'enlève rien au mérite des Éléphants.

Le héros de cette Côte d'Ivoire victorieuse, c'est sans conteste Emerse Faé, le sélectionneur intérimaire des Éléphants qui, depuis qu'il a pris l'équipe, a vu le miracle opérer. Il a fait preuve d'un coaching gagnant et a su tenir le discours idéal pour regonfler une équipe brisée par la défaite face à la Guinée équatoriale (4-0).

Le Nigeria n'aura cependant pas démérité. Il rêvait d'accrocher une 4e étoile à son maillot mais finalement, c'est la Côte d'Ivoire qui a décroché la sienne, sa 3e. Tout compte fait, les Super Eagles auront fait preuve de solidité avec une défense assez imperméable qui a fini la compétition avec 3 buts concédés. Que dire de leur attaque, conduite par Victor Oshimen, qui a su se mettre à la disposition du collectif ?

Fini donc le tournoi ! On pourra féliciter également la nation ivoirienne pour la qualité de son organisation, ce qui fait dire à plusieurs spécialistes que c'est la CAN la plus aboutie du siècle. Qualité des stades, hébergement, transport, etc., tout était parfait. Le seul hic a été la billetterie, qui aura montré les limites de la technologie africaine avec la vente des billets en ligne. L'un dans l'autre, on espère que les choses s'amélioreront encore et encore, notamment en 2025 au Maroc. En attendant, les Ivoiriens peuvent continuer à exécuter des pas de dance avec ce coup de marteau éléphantesque.