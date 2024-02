Afrique: Finale de la CAN 2024 - Fête et larmes, blues et joie des supporters, entre Abidjan et Abuja

La Côte d'Ivoire a remporté la 34e CAN de football après une victoire finale 2 buts à 1 face au Nigeria. Au coup de sifflet final, la liesse s'est emparée d'Abidjan, la capitale économique. À Abuja, par contre, les supporters des Super Eagles réunis dans des bars ont rapidement déserté les lieux au coup de sifflet final.

«La Côte d'Ivoire est championne d'Afrique! Qui l'aurait crû? Je suis si contente, c'est magnifique!», clame cette supportrice au micro de Marine Jeannin, notre correspondante à Abidjan. Entre les feux d'artifices, les chants et les vuvuzelas, les supporters crient leur joie jusqu'à en perdre la voix. Remporter cette CAN face au Nigeria, à domicile, a créé un moment de communion nationale qui restera dans les mémoires: «On a gagné! Seigneur Jésus, merci! Je vous dis, tellement c'était chaud, j'ai enlevé ma perruque je l'ai jetée quelque part», dit cette autre supportrice enthousiaste des Éléphants.

Pourtant, la victoire ne semblait pas gagnée d'avance! Ce match de finale a été aussi dense, aussi riche en retournements de situation que tout le parcours des Éléphants depuis le début de la CAN. Pour cet homme, «c'est l'émotion, l'émotion totale... mais la coupe est restée en Côte d'Ivoire, c'est l'essentiel.»

En attendant d'aller broder une troisième étoile sur leur maillot orange, les Ivoiriens ont promis de faire la fête jusqu'à l'aube. Sans crainte du réveil: la présidence a promis que ce lundi serait un jour férié!

Morosité à Abuja

Sourire jaune, Chinedu ne quitte pas les yeux de l'écran. Il misait tant sur une victoire des Super Eagles pour oublier son quotidien morose: «Nous sommes arrivés à ce stade et nous avions de grandes attentes. Nous voulions faire mieux, nous voulions bien faire. Mais c'est malheureux», dit-il à notre correspondant à Abuja, Moïse Gomis.

Deborah suit le football, mais uniquement lorsque les Super Eagles passent à la télé. Elle s'attendait à célébrer la quatrième étoile pour le Nigeria: «Je ne vais pas bien, je ne suis pas heureuse. Je ne suis pas contente; sérieusement. Ils nous ont battu, donc je ne suis pas heureuse sérieusement». Williams, lui, a tonné, pesté à haute voix durant tout le match. Il décryptait chaque course et geste des deux équipes. Finale perdue. La semaine de Williams commence mal: «Nos joueurs n'ont pas mis plus d'énergie, surtout lorsqu'ils ont marqué le premier but. Ils auraient pu tenter de marquer le deuxième but.»

Pour Charles, par contre, la meilleure équipe a gagné. Et sans contestation possible: «La Côte d'Ivoire a bien joué et elle le mérite. Je pense que les Super Eagles apprendront de ce faux-pas et feront mieux la prochaine fois». En moins de 10 minutes, toute la zone de Cornershop à Abuja s'est vidée. La parenthèse enchantée de la CAN est terminée.