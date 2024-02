Maroc: Marrakech - La place de l'Amazigh dans les médias mise en lumière

Marrakech — La place de l'Amazigh dans les médias a été au coeur d'un colloque organisé, jeudi à Marrakech, avec la participation d'un parterre d'universitaires, de chercheurs et d'acteurs de la société civile.

Initiée par la Direction régionale du ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication (Département de la Communication) de Marrakech- Safi, avec le concours de la Chambre régionale de Commerce, d'Industrie et des Services, cette rencontre qui intervient dans le cadre de la célébration du nouvel an amazigh, vise à jeter la lumière sur les acquis réalisés à l'échelle nationale au service de la promotion de la culture amazighe, ainsi que sur le rôle des médias en la matière.

Il s'agit de même de mettre en relief les différentes étapes qui ont accompagné la promotion de l'Amazigh en tant que composante essentielle de l'identité marocaine et ce, conformément à la Vision éclairée de Sa Majesté le Roi Mohammed VI.

Intervenant à cette occasion, la directrice régionale du département de la communication à Marrakech- Safi, Mme Noufissa Belbarka, a mis en avant les acquis accumulés en faveur de la langue amazighe dans le domaine des médias et ce, dans le cadre de la déclinaison des dispositions de la Constitution de 2011, qui a mis l'accent sur la dimension amazighe dans l'identité nationale aux multiples affluents.

Elle a, dans ce sillage, rappelé les actions et initiatives entreprises après la constitutionnalisation de la langue amazighe, notamment l'élaboration par le ministère de tutelle des cahiers de charge des médias audiovisuels en vue de renforcer la présence de cette langue dans les différentes chaînes publiques et d'encourager la créativité et la production cinématographique en Amazigh, outre le lancement par la MAP en 2013 de son portail en langue amazighe, confortant ainsi le multilinguisme qui caractérise le Royaume.

Et la responsable de poursuivre que le ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication (département de la communication) oeuvrera constamment pour la promotion et le renforcement de l'usage de la langue amazighe, en tant que langue officielle aux côtés de la langue arabe et ce, en parfaite harmonie avec l'intérêt particulier accordé par le gouvernement au chantier d'officialisation de l'Amazigh, conformément aux Hautes Instructions de Sa Majesté le Roi Mohammed VI.

Pour sa part, le coordonnateur du Département des médias et de la communication à la Faculté des Lettres et des Sciences humaines de Marrakech, Rachid Aardi, a souligné l'importance d'intégrer l'Amazigh dans l'environnement numérique et d'en faire un produit culturel, surtout que le Royaume jouit d'une histoire séculaire et d'une richesse de ses manuscrits qu'il faut mettre davantage en lumière à travers l'organisation d'expositions et la promotion dans les médias arabes et amazighs.

Il a aussi mis l'accent sur la nécessité d'élargir le champ audiovisuel pour englober tous les arts et de tirer profit de l'industrie culturelle, en tant que pilier économique de la société, et des avantages sociaux qu'offrent les réseaux sociaux pour s'ouvrir à d'autres langues mondiales.

De leur côté, les différents intervenants ont insisté sur la nécessité d'intensifier les efforts en vue de trouver des solutions efficaces pour le financement des médias en langue amazighe.

Plusieurs thématiques ont été abordées lors de ce colloque, notamment "L'importance des médias audiovisuels dans l'intégration de la langue amazighe dans la vie publique", "L'image de l'Amazigh dans les médias occidentaux", "L'Amazigh dans les médias : questions de langue et de culture" et "l'Amazigh et la presse numérique".

En marge de cette rencontre, les organisateurs ont également prévu une exposition de photos pour célébrer le nouvel an amazigh sous le signe "L'Amazigh, une composante essentielle de l'identité marocaine", afin de mettre en relief les différentes étapes franchies sur la voie de la promotion de la langue amazighe.