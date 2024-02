Niger: Secteur de l'énergie - Réunion à Niamey, des ministres de quatre pays sahéliens et du Togo

Le Premier ministre du Niger, ministre de l’Economie et des Finances Lamine Zeine Ali Mahaman a présidé le samedi 17 février 2024 dans la salle de conférence de l’Hôtel Radisson Blu, la Réunion des ministres en charge de l’énergie du Burkina Faso, du Mali, du Niger, du Tchad et du Togo.Cette rencontre de Niamey devrait se pencher sur deux sujets majeurs qui sont, la fourniture de gasoil à ces pays présents à cette réunion ; et la problématique de l’énergie au niveau de ces pays.Il s’agit selon le ministre du Pétrole, des Mines et de l’Energie du Niger M. Mahaman Moustapha Barké Bako, « d’une initiative qui promeut la coopération sud-sud et qui vise à renforcer la transparence, l’efficacité et la prise de décision éclairée dans la gestion des différentes activités relevant de nos compétences », rapporte aniamey.com.

C’ est aussi l’occasion idéale « pour échanger des idées, partager nos expériences et travailler de concert pour trouver des solutions ambitieuses, innovantes aux difficultés énergétiques persistantes dans nos pays » a-t-il dit. En somme, cette réunion est une opportunité historique de mettre en commun les ressources humaines, matérielles et financières de ces cinq pays, pour changer le visage de l’énergie de ces pays et celle du Sahel particulièrement.

Au sujet de la fourniture du gasoil, le ministre nigérien en charge de l’Energie a rappelé qu’une expérience est encore en cours avec le Burkina Faso, le Mali, le Tchad et le Togo avec diverses fortunes. Et aujourd’hui, « nous examinons les obstacles rencontrés et leur trouver à chacun, une solution définitive ». Cela permettra « d’accroître le volume de ces échanges et d’en assurer la pérennité pour le bien de toutes les parties » selon lui.

Concernant la question d’énergie, les cinq pays ont retenu de traiter leurs expériences respectives, les difficultés, les défis auxquels ces pays font face et les projets les plus ambitieux dont le « Desert to Power » de la Banque Africaine de Développement (Bad) de concert avec le Burkina Faso, le Mali, le Niger et le Tchad.

Ce projet a de grands chantiers, notamment, « la construction de centrales solaires photovoltaïques (PV) et de mini-réseaux solaires dans plusieurs villes et villages de plusieurs pays du Sahel et bien au-delà. L’extension et le renforcement du réseau de transport d’électricité entre les pays du Sahel, notamment par une interconnexion électrique de 330kv » indique le Ministre Mahaman Moustapha Barké.

A ceux-la s’ajoute l’amélioration de l’efficacité et la gouvernance des sociétés nationales d’électricité, ainsi que du climat des affaires pour attirer les investissements privés dans le secteur. Le déploiement de solutions hors-réseau, comme les kits solaires individuels, les lampes solaires et les cuiseurs solaires, pour les populations rurales et périurbaines.

En ouvrant ces travaux, le Premier ministre Ali Lamine Zeine a déclaré que cette journée du 17 février 2024, « revêt un caractère exceptionnel à inscrire en lettre d’or dans le processus inexorable de l’intégration à laquelle aspirent les peuples de notre sous-région ».

« Nous soutenons fortement cette approche qui cadre parfaitement avec notre vision de l’intégration incarnée par la construction de l’Alliance des Etats du Sahel (Aes), et dans l’immédiat, nos Chefs d’Etat attendent de nous, des actes forts, concrets, pertinents et réalisables, sans délai, afin de convaincre nos populations, qu’une coopération qui répond à leurs aspirations et à leurs attentes est bien possible » a indiqué le Premier ministre.

Cette rencontre qui a duré une journée, s’est déroulée en présence du ministre de l’énergie, des mines et des carrières du Burkina Faso, de la ministre de l’énergie et de l’eau du Mali, de la ministre des hydrocarbures du Tchad et de la ministre déléguée auprès du Président de la République, chargée de l’énergie et des mines du Togo. Elle a été sanctionnée par une série de recommandations.

Bamba Moussa